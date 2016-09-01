Лавров: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

Глава МИД РФ считает, что работа с новым лидером Америки должна строиться на взаимном уважении
Россия готова конструктивно сотрудничать с любым новым президентом США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО в четверг, 1 сентября.
«С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ», — добавил глава МИДа.
При этом, по мнению Лаврова, работа должна строиться на основе принципов, приемлемых для обеих стран, таких как взаимное уважение, равноправие и учет взаимных интересов.
Вместе с тем он подчеркнул, что досаду вызывает предвыборная риторика в США. В частности, в ходе политической борьбы некоторые американские политики пугают избирателя усиливающимся влиянием России в мире.
Ранее сообщалось, что американские демократы прямо обвиняют Россию во взломе серверов своей партии.
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