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Лавров: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

Глава МИД РФ считает, что работа с новым лидером Америки должна строиться на взаимном уважении

Россия готова конструктивно сотрудничать с любым новым президентом США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО в четверг, 1 сентября.

«С этим человеком мы будем готовы работать, конечно, в той степени, в которой новый руководитель США будет готов работать с РФ», — добавил глава МИДа.

При этом, по мнению Лаврова, работа должна строиться на основе принципов, приемлемых для обеих стран, таких как взаимное уважение, равноправие и учет взаимных интересов.

Вместе с тем он подчеркнул, что досаду вызывает предвыборная риторика в США. В частности, в ходе политической борьбы некоторые американские политики пугают избирателя усиливающимся влиянием России в мире.

Ранее сообщалось, что американские демократы прямо обвиняют Россию во взломе серверов своей партии.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Лавров: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США

Глава МИД РФ считает, что работа с новым лидером Америки должна строиться на взаимном уважении

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