«Сборная России сыграла с Турцией на максимуме»

Футболисты сборной России провели первый матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. Контрольная встреча в Анталье с командой Турции завершилась нулевой ничьей. После игры один из лидеров сборной полузащитник «Локомотива» Александр Самедов в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину рассказал о ключевых изменениях в игре российский футболистов при новом тренерском штабе, атмосфере на турецком стадионе и ожиданиях от следующего матча против команды Ганы.

— Как оцените игру против Турции и степень готовности национальной команды?

— У нас было два дня на подготовку к игре. Тренерский штаб объяснил, чего от нас хочет. Мы постарались воплотить это в жизнь. Конечно, всё сразу усвоить и наиграть за такой короткий срок было сложно, но думаю, на сегодняшний день мы сумели максимально выполнить то, что от нас требовали. Уверен, к матчу с Ганой мы улучшим то, что у нас есть в игре. На это у нас будет пять дней — гораздо больше времени на подготовку и тренировочный процесс. Перед Турцией мы ведь провели всего одно занятие на поле. Было много теории от тренерского штаба, но подкрепить это тренировками почти не было возможности. Перед Ганой у нас будет на это время, что очень важно для нас. А с Турцией, думаю, мы сыграли максимально качественно, с учетом того что готовились всего два дня.

— Станислав Черчесов выбрал тактику с тремя центральными защитниками. Как вам пришлось перестраиваться?

— Были задания специально под это сочетание с тремя центральными защитниками. Мне было поручено играть по всей бровке, успевать возвращаться назад при потере мяча. Достаточно подробно тренеры акцентировали внимание на взаимодействии с центральными защитниками и опорными полузащитниками при обороне и начале атаки.

— Вам, профильному правому полузащитнику, приходилось когда-нибудь играть по всей бровке?

— В мое первое пришествие в «Локомотив» Славолюб Муслин меня ставил под схему в три центральных защитника. Мне оказалось тяжело перестроиться, поэтому тот сезон не задался. Сейчас опыт уже другой, поэтому проблем не испытывал. Тем более тренеры на теоретических занятиях подробно рассказали о функциях фланговых игроков. И требовали как можно больше обострять игру, навешивать в штрафную и помогать сзади.

— В сборной России сейчас всего семь футболистов из того состава, что представлял нашу национальную команду на Евро-2016 во Франции. Тяжело было налаживать взаимодействие с партнерами на поле с учетом радикального обновления команды?



— Нет смысла об этом говорить. Какой есть у нас состав — такой и есть. Мы вышли и старались выполнить всё, что от нас требовалось.

— Видели когда-нибудь настолько радушный прием нашей сборной с массовым скандированием болельщиков соперника: «Россия!»?

— Я уже играл в Турции, здесь всегда потрясающая атмосфера в плане футбола. Трибуны болеют очень активно. Играть здесь очень приятно.

— Сильно отличалась атмосфера по сравнению с февральской игрой в Лиге Европы в Стамбуле между «Фенербахче» и «Локомотивом»?

— Никакой враждебности я и тогда не заметил — турецкие болельщики просто активно поддерживали свою команду, всё было нормально.

— Своей первый матч в РФПЛ за «Спартак» вы провели в последнем туре сезона-2002 против «Торпедо» в 18 лет. Для 39-летнего Черчесова это была последняя игра в его вратарской карьере. Он сильно изменился как человек с тех пор?

— Тогда он был игроком, вратарем. Сейчас является тренером. Прошло 14 лет — конечно, Черчесов сильно изменился.

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