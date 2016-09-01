Правила движения: как изменится жизнь автомобилистов к 2017 году

С 1 сентября 2016 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов в автошколах, а также изменения, касающиеся расчета тарифов и правил эвакуации машин на штрафстоянки. В ближайшие месяцы может последовать еще ряд важных нововведений — «Известия» собрали информацию об основных новшествах, которых отечественным автолюбителям стоит ждать до следующей осени.

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

2016 год

С 1 сентября 2016 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права: изменения коснулись как собственно вопросов для экзаменуемых, так и формы экзаменов. Всего в заданиях появилось около 60 новых вопросов, при этом за каждую ошибку в теоретической части экзаменуемый теперь будет получать еще пять дополнительных новых вопросов, а лимит на ошибки составит только два вопроса. В практической части экзамена желающие получить водительские права теперь должны будут выполнить пять заданий, а не три, как раньше. Во время городской части экзаменов инспекторам теперь придется садиться на заднее сиденье, а не рядом с экзаменуемым, как прежде.

Процедура сдачи экзамена несколько усложнилась, зато собственно получение прав теперь должно занимать меньше времени: с 1 сентября 2016 года все необходимые процедуры должны занимать не более 30 рабочих дней, а ожидание в очереди в процессе экзамена — не более 15 минут.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кроме того, с 1 сентября в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся эвакуации машин на штрафстоянки. В частности, теперь водители могут оплатить услуги эвакуатора, так же как и штраф, в течение 60 дней после получения автомобиля, а не перед тем как забрать его со штрафстоянки, как это было до сих пор. Таким образом, планируется, что будет удовлетворена одна из главных претензий автомобилистов к системе работы штрафстоянок. В то же время, те, кто решит действовать по старым правилам, и оплатит штраф до того, как заберет машину со стоянки, сможет заплатить на 25% меньше.

По новым правилам, местные органы власти теперь могут самостоятельно устанавливать размер платы за нахождение машины на стоянке, а также правила ее перемещения туда — при условии, что это не нарушает общих норм, утвержденных Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Для расчета тарифов на эвакуацию местными органами управления ФАС утвердила три методики, и регионы могут воспользоваться любой из них. Предполагалось, что изменение методики расчета в некоторых случаях — в частности, в Москве — позволит уменьшить тарифы. Однако столичные власти уже заявили, что, несмотря на рекомендации ФАС, в Москве тарифы на эвакуацию автомобилей на штрафстоянки с 1 сентября пересмотрены не будут.

Фото: РИА Новости/ Алексей Мальгавко

2017 год

С 1 января 2017 года страховщиков обяжут продавать электронные полисы ОСАГО по желанию клиента. При этом водителям должна быть предоставлена возможность оформить его в круглосуточном режиме. Если вы предпочтете получить полис в электронном формате, с собой вам достаточно будет иметь его распечатку.

С 1 февраля 2017 для получения или обмена прав больше не обязательно будет ехать в отделения ГИБДД. Все эти процедуры можно будет осуществить в любом из многофункциональных центров государственных услуг.

С 1 июля 2017 года вслед за электронными полисами начнется повсеместная выдача электронных ПТС, которая сейчас действует в тестовом режиме. Мера, призванная в первую очередь упростить работу государственным органам, также избавит от дополнительных бумаг автовладельцев: после перехода на электронную версию документа на руках у них останется лишь свидетельство о регистрации автомобиля.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Помимо уже принятых изменений, ожидается, что на осенней сессии Госдумы будет утвержден размер штрафа за опасное вождение. Понятие было введено в ПДД летом этого года, однако пока в Кодексе об административных правонарушениях не оговорен штраф для нарушителей. Также осенью депутаты должны рассмотреть во втором чтении законопроект об упрощении процедуры освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Если законопроект будет принят, инспекторы получат право отправлять заподозренных в употреблении алкоголем водителей на медосвидетельствование сразу, без предварительной проверки на алкоголь и заполнения протокола.