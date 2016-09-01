Мужчину, зарубившего в Чите 10-летнего ребенка из-за овощей, задержали

Правоохранительные органы Забайкальского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика и покушении на убийство его 12-летней родственницы под Читой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ по региону.



По предварительной информации следствия, убийство на загородном участке совершил, предположительно, проживающий по соседству с детьми 35-летний мужчина. Во вторник вечером мальчик и девочка шли на поливку урожая, тогда-то их и встретил мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.



Родственники начали поиск детей после того, как через три часа они не вышли на связь. Пострадавших нашли в теплице с рублеными ранами. По предварительной версии, мужчина напал на детей с топором.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан и дал признательные показания. «Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор на почве взаимных обвинений в краже произрастающих на участках овощей», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение Следственного комитета.

В результате многочисленных ран, которые получил мальчик, он скончался на месте, а девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации.



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