Мужчину, зарубившего в Чите 10-летнего ребенка из-за овощей, задержали

Подозреваемый в убийстве дал признательные показания
Правоохранительные органы Забайкальского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика и покушении на убийство его 12-летней родственницы под Читой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ по региону.
По предварительной информации следствия, убийство на загородном участке совершил, предположительно, проживающий по соседству с детьми 35-летний мужчина. Во вторник вечером мальчик и девочка шли на поливку урожая, тогда-то их и встретил мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии.
Родственники начали поиск детей после того, как через три часа они не вышли на связь. Пострадавших нашли в теплице с рублеными ранами. По предварительной версии, мужчина напал на детей с топором.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан и дал признательные показания. «Из показаний мужчины следует, что между ним и детьми произошел спор на почве взаимных обвинений в краже произрастающих на участках овощей», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение Следственного комитета.
В результате многочисленных ран, которые получил мальчик, он скончался на месте, а девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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