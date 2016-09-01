Исламисты проиграли Twitter националистам

Популярность националистов в западном, и в особенности американском, сегменте Twitter растет, в то время как доля сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» в этой социальной сети, наоборот, упала.

При этом в отличие от пользователей, сочувствующих исламским экстремистам, националисты используют Twitter для пропаганды своих идей фактически безнаказанно. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном 1 сентября, участники Программы Университета Джорджа Вашингтона по изучению экстремизма, пишет Reuters.

Исследование, основанное на анализе аккаунтов 18 известных западных представителей национализма и нацизма, включая Нацистскую партию США, показало, что с 2012 года число их подписчиков в среднем подскочило с 3,5 тыс. до 25 тыс. и сейчас почти в восемь раз превышает число подписчиков у аккаунтов, связанных с «Исламским государством».

Во многом сокращение числа сторонников «Исламского государства» в социальной сети связано с масштабной кампанией по борьбе со сторонниками террористической организации, которую провел Twitter. Как заявила сама компания в августе этого года, было удалено около 360 тыс. аккаунтов, владельцы которых угрожали терактами или выступали в их поддержку.

Политика компании в отношении модерирования поведения своих пользователей, и в том числе удаления аккаунтов, уже привлекла к ней пристальное внимание СМИ. Так, массовое удаление потенциально связанных с ИГИЛ пользователей стало результатом довольно длительного давления со стороны различных общественных институтов.

По словам ученых, западные националисты и нацисты при этом действуют в социальных сетях «с относительной безнаказанностью». Авторы исследования склонны объяснять это прежде всего тем, что аккаунты таких пользователей в меньшей степени связаны между собой, а потом их сложнее отследить. Кроме того, любые действия в их адрес могут грозить таким компаниям, как Twitter или Facebook, преследованиями за нарушение свободы слова. Представители Twitter комментировать результаты исследования не стали.

В то же время ученые отмечают, что собранные данные относятся лишь к небольшой части националистического сегмента в Twitter, а потому не могут быть использованы для более глобальных выводов о поведении таких группировок в Сети.