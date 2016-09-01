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Пьеса Мединского и караоке Турецкого порадуют гостей Владивостока

Минкультуры подготовило программу для «российского ВЭФа», который начнет работу 2 сентября во Владивостоке

2 сентября во Владивостоке начинает работу «российский ВЭФ». Так называют Восточный экономический форум, тезку по аббревиатуре Всемирного экономического форума в Давосе. 

«Российский ВЭФ» проводится с прошлого года, его идея возникла после введения Западом антироссийских санкций. Предполагается, что в этом году во Владивосток прибудет порядка 2,5 тыс. участников форума, для которых Минкультуры России подготовило целый ряд культурных мероприятий. 

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства культуры, открытие фестиваля запланировано на 1 сентября. В пять часов вечера начнется представление, посвященное Дальнему Востоку. Региональные коллективы представят культуру своего народа. Перед гостями выступят артисты из Магадана, Якутии, с Чукотки и из Еврейского автономного округа.

Все четыре дня работы специально для форума работает Приморская сцена Мариинского театра. Здесь представят «Пиковую даму» Петра Чайковского, балет Адольфа Адана «Корсар», а также концерт симфонической и вокальной музыки «Богатырская симфония». 

Форум отмечен интересной премьерой: 2 сентября на сцене  Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького публике впервые представят спектакль «Стена» по роману министра культуры Владимира Мединского.

Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет 3 сентября. В этот день на Приморской сцене Мариинского театра состоится гала-концерт оперы и балета с участием солистов, а на центральной площади Владивостока выступит Михаил Турецкий с «народным караоке». 

— Это абсолютно новый формат, идея которого возникла во время творческой встречи с Владимиром Путиным, — рассказал Михаил Турецкий «Известиям». — Мы отобрали любимые песни нескольких поколений, которые поем вместе с многотысячной аудиторией на центральных площадях городов России.

По словам Михаила Турецкого, концерт состоится непременно, вне зависимости от погоды. В число песен, которые коллектив споет вместе со зрителями, обязательно войдет «Надежда». 

— Этот гениальный текст в каждом возрасте понимаешь по-разному. Простые и понятные слова о том, что надо ценить каждое мгновение и что жизнь — не только праздник, — поделился Турецкий с «Известиями». 

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Пьеса Мединского и караоке Турецкого порадуют гостей Владивостока

Минкультуры подготовило программу для «российского ВЭФа», который начнет работу 2 сентября во Владивостоке

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