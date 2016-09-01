Подозреваемого в двойном убийстве задержали у квартиры отца

Мужчина будет доставлен в Следственный комитет для проведения допроса
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в районе Отрадное на северо-востоке Москвы.
Напомним, тела 89-летнего мужчины и 54-летней женщины нашли в квартире дома на улице Римского-Корсакова. Эксперты назвали причиной смерти колото-резаные раны. Позже выяснилось, что в квартире проживал также 29-летний мужчина, который приходился убитым внуком и сыном.
Как сообщает телеканал «360», подозреваемый был задержан около дома, где жил его отец. Там правоохранители устроили на него засаду.
Отмечается, что задержанный будет доставлен в Следственный комитет для проведения допроса.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее отмечалось, что подозреваемый может страдать психическими расстройствами.
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