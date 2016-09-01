Подозреваемого в двойном убийстве задержали у квартиры отца

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в районе Отрадное на северо-востоке Москвы.



Напомним, тела 89-летнего мужчины и 54-летней женщины нашли в квартире дома на улице Римского-Корсакова. Эксперты назвали причиной смерти колото-резаные раны. Позже выяснилось, что в квартире проживал также 29-летний мужчина, который приходился убитым внуком и сыном.



Как сообщает телеканал «360», подозреваемый был задержан около дома, где жил его отец. Там правоохранители устроили на него засаду.



Отмечается, что задержанный будет доставлен в Следственный комитет для проведения допроса.



Расследование уголовного дела продолжается.



Ранее отмечалось, что подозреваемый может страдать психическими расстройствами.