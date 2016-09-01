Комоедов: российский Крым — это зона стабильности

В ответ на сообщение о том, что у США имеется план на случай вторжения России на Украину председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов посоветовал не нагнетать обстановку. Кроме того, он предложил представителю Госдепа посетить Крым и убедиться, что люди там живут мирно.

Ранее в интервью украинской службе «Голоса Америки» координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниэл Фрид заявил, что существует план на случай вторжения России на Украину.

Владимир Комоедов, комментируя «Известиям» высказывание чиновника Госдепа, сказал:

— Все мы знаем, что американские любители острых ощущений обожают пощекотать себе нервы криком «Русские идут!». Хочу посоветовать им быть поосторожнее, так как в истории США уже были случаи, когда люди так доводили себя до умопомрачения.



Парламентарий отметил, что российский Крым — это зона стабильности.



— Пусть господин Фрид приедет в Крым и увидит, что люди там живут мирно и спокойно, —сказал он.



И если бы украинские диверсанты не прорывались, то было бы еще спокойнее, считает Комоедов.



— Обращаю внимание господина Фрида: не российские войска вторглись на Украину, а украинские диверсанты прорвались на российскую территорию, — добавил председатель думского комитета.