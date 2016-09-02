Достоверность и убеждения

Постановление правительства РФ о создании российского интерактивного электронного портала на основе научных справочников, включая Большую советскую энциклопедию, несколько запоздало. Материалы множества справочных изданий — в том числе и БСЭ — давно общедоступны в интернете. Есть и удобные средства их поиска, и возможность их дополнять. А формат взаимодействия самих пользователей, известный по «Википедии», где каждый может вносить новые данные и уточнять существующие, столь удобен, что в интернете существуют уже многие сотни справочников, использующих те же средства для самых разных нужд. Эти программы позволяют ограничить доступ для правок, то есть можно — в отличие от «Википедии» — обеспечить научную достоверность публикуемых сведений. Чего еще желать?

Судя по словам «научно-образовательный» в описании будущего портала, правительству важна возможность использовать новое средство в обучении. Но в этой сфере куда важнее не объем сведений, а понимание закономерностей, взаимодействие которых определяет всё многообразие наблюдаемых явлений и процессов. Еще несколько десятилетий назад именно формирование целостной картины мира осознавалось как главная задача системы образования.

Увы, нынешние западные учебные методики нацелены на разрушение этой картины: человек, получивший образование по программам североамериканской очень средней школы и западноевропейского болонизированного на всю голову института, должен не иметь не только самой картины, но даже возможности предположить ее существование. Чем порожден разрушительный откат в зубрежное прошлое — тема отдельных обширных публикаций. Но саму картину невозможно заменить сколь угодно энциклопедичным, удобным и легкодоступным справочным порталом. И создать ее можно не поглощением разрозненных фактов, а только методичным обучением.

Общие контуры целостной картины мира можно нащупать самообразованием. По моим наблюдениям, достаточно прочесть и старательно обдумать всего четыре книги: 1) Фридрих Фридрихович Энгельс — «Анти-Дюринг»; 2) Станислав Самуилович Лем — «Сумма технологии»; 3) Ричард Клинтон-Джонович Докинз — «Слепой часовщик»; 4) Дэвид Элиэзер Оскарович Дойч — «Структура реальности». Но для этого нужно по меньшей мере знать и об этих книгах, и о самой необходимости формирования картины. Будут ли на главной странице портала указаны эти сведения? Или разработчики сочтут, что изобилие фактов вполне заменяет умение распоряжаться знаниями?

Да и сами факты даже в популярнейших справочниках далеко не всегда достоверны. Хрестоматийный пример — в одном из изданий уважаемого французского энциклопедического словаря Petit Larousse: «Иван IV Грозный — русский царь, прозванный за свою жестокость Васильевичем». Кстати, на фоне современных ему французских (и английских) королей Иван IV Васильевич Рюриков — невероятно добрый и гуманный правитель. Рассказывают, что при подготовке первого издания того же словаря только приход кого-то из видных естествоиспытателей в гости к знакомому редактору предотвратил появление статьи «рак — маленькая красная рыбка, плавающая задом наперед».

Вдобавок нельзя объять необъятное: подбор фактов определяется концепцией справочника. Прекрасный советский публицист Моше Ефимович Фридлянд — Михаил Кольцов — в статье о первом издании советской энциклопедии помимо всего прочего сравнил ее с русским энциклопедическим словарем издательства «Брокгауз и Ефрон» и показал, от скольких статей отказались редакторы, чтобы в приемлемом объеме уместить сведения о принципиально новых общественных процессах. Электронные издания по сравнению с бумажными почти не ограничены в объеме, но в правилах «Википедии» особо оговорено, что статьи в ней должны быть значимы: на этом основании оттуда то и дело вычеркивают сведения о людях и событиях, не соответствующих взглядам и намерениям редакторов.

Та же «Википедия» провозгласила политический нейтралитет. Но в сетевых спорах ссылки на нее давно признаны дурным тоном не столько потому, что любой желающий может внести туда любую ахинею (и не только постоянные редакторы, но и все читатели заметят и устранят ее далеко не сразу), но прежде всего вследствие ярко выраженной политической позиции по большинству спорных вопросов. Скажем, русская часть «Википедии» полностью контролируется тоталитарной сектой «либералы». Они не только объявляют неавторитетными — то есть недопустимыми — все нелиберальные источники, но и нарушают правила самой же «Википедии», чтобы удержать свою монополию. Так, по правилам редакторы могут общаться между собою только по общедоступным каналам, но еще лет десять назад либеральная группа редакторов обсуждала многие принципиально важные вопросы через каналы, неведомые остальным активистам электронной энциклопедии. Упомянутая в постановлении БСЭ также идеологически ориентирована — в сторону, противоположную ныне модному в правительстве либерализму. Будет ли новый портал нейтрален? Или неугодную часть фактов и теорий из него вычеркнут? И какую часть?

На фоне всех этих идеологических и научных вопросов техническая сторона нового проекта сравнительно проста. Можно не сомневаться, что в скором времени портал, формально соответствующий требованиям постановления, станет общедоступен. И скорее всего даже удобен в обращении. Но пока Конституция запрещает государственную идеологию, наполнение портала поневоле будет склоняться в сторону идеологии антигосударственной. Пока целью образования не признано формирование целостной картины мира — факты, доступные на портале, обречены быть разрозненными, не систематизированными, не связанными сеткой перекрестных ссылок (а ведь как раз такие ссылки, возникшие еще в эпоху бумажных справочников, отличают энциклопедию от беллетристики).

Словом, на пути осуществления новой правительственной идеи множество подводных камней, соответствующих предостережению Владимира Ильича Ульянова: кто пытается решать частные задачи, не разобравшись сперва в общих, обречен на каждом шагу сталкиваться с последствиями общих задач, не имея понятия, как с ними справиться.

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