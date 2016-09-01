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У семейной пары из РФ обнаружили вирус Зика после отдыха в Доминикане

В настоящий момент россияне чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из больницы

Вирус Зика обнаружен у российской семейной пары, прибывшей из Доминиканской Республики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Два случая, семейная пара, вернувшаяся с отдыха из Доминиканы. Чувствуют себя уже хорошо, готовятся к выписке», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Как ранее писали «Известия», первая смерть из-за вируса Зика произошла в США. В феврале 2016 года Роспотребнадзор зафиксировал первый случай лихорадки Зика в России — женщина заразилась на отдыхе в Доминиканской Республике.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян. Она передается человеку через укус комара. Заболевание сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в суставах и спине, сыпью на коже и быстрой утомляемостью.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

У семейной пары из РФ обнаружили вирус Зика после отдыха в Доминикане

В настоящий момент россияне чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из больницы

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