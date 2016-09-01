У семейной пары из РФ обнаружили вирус Зика после отдыха в Доминикане

В настоящий момент россияне чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из больницы
Вирус Зика обнаружен у российской семейной пары, прибывшей из Доминиканской Республики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Два случая, семейная пара, вернувшаяся с отдыха из Доминиканы. Чувствуют себя уже хорошо, готовятся к выписке», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».
Как ранее писали «Известия», первая смерть из-за вируса Зика произошла в США. В феврале 2016 года Роспотребнадзор зафиксировал первый случай лихорадки Зика в России — женщина заразилась на отдыхе в Доминиканской Республике.
Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян. Она передается человеку через укус комара. Заболевание сопровождается повышением температуры, ознобом, болью в суставах и спине, сыпью на коже и быстрой утомляемостью.
Читайте также:
Ростуризм призвал туроператоров сообщать туристам о вирусе Зика
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.