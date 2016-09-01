Индивидуальные санкции против России будут вновь продлены

Постпреды стран — членов Евросоюза продлят индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и Украины, а также в отношении 37 организаций на полгода.



Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на европейский дипломатический источник в Братиславе, где 2-3 сентября должна пройти неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС.



Источник отметил, что решение будет приниматься без обсуждения на следующей неделе.

«Ситуация по Украине и реализации Минских соглашений не изменилась, поэтому политического обсуждения не ожидается», — пояснил он.

