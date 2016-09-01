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Индивидуальные санкции против России будут вновь продлены

Срок действия ограничительных мер против 146 граждан РФ и провозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций должен закончиться 15 сентября

Постпреды стран — членов Евросоюза продлят индивидуальные санкции в отношении 146 граждан России и Украины, а также в отношении 37 организаций на полгода.

Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на европейский дипломатический источник в Братиславе, где 2-3 сентября должна пройти неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС.

Источник отметил, что решение будет приниматься без обсуждения на следующей неделе.

«Ситуация по Украине и реализации Минских соглашений не изменилась, поэтому политического обсуждения не ожидается», — пояснил он.

Предыдущее решение о продлении индивидуальных ограничительных мер до 15 сентября было принято 10 марта 2016 года без обсуждения и путем письменной процедуры. 

Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в европейских банках подлежат замораживанию.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Индивидуальные санкции против России будут вновь продлены

Срок действия ограничительных мер против 146 граждан РФ и провозглашенных республик востока Украины, а также 37 организаций должен закончиться 15 сентября

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