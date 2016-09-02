Россиян досыта накормят рыбой только через два года

Россиянам рекомендуют есть больше рыбы. Однако с рыбной продукцией пока всё не так просто, как хотелось бы: в связи с контрсанкциями импорт резко сократился, а импортозамещение некоторых видов рыбы еще не набрало обороты. По данным Росстата, в первом полугодии 2016 года было произведено на 44,3% меньше живой рыбы, чем за аналогичный прошлогодний период. «Известия» попытались разобраться в причинах этого провала.

Как ранее писали «Известия», Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по здоровому питанию. В соответствии с ними нужно употреблять больше рыбы и морепродуктов — 22 кг в год. Учитывая, что после введения Россией продовольственного эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других стран ввоз рыбы из них прекратился, в распоряжении потребителей оказалось почти в три раза меньше иностранной продукции.

Если раньше мы импортировали 86 тыс. т свежей и охлажденной рыбы в год, причем основным поставщиком была Норвегия (60 тыс. т), то в первый постсанкционный год было ввезено всего 30 тыс. т этого товара, в основном с Фарерских островов (20 тыс. т). Таким образом, остро встал вопрос об импортозамещении.

Однако, по данным Росстата, в 2016 году резко упало производство живой рыбы: всего 136 тыс. т за первое полугодие, что составляет 44,3% от результатов соответствующего периода прошлого года. Федеральная служба государственной статистики также приводит показатели по производству живой рыбы с 2010 года: цифра колеблется от 540 тыс. до 740 тыс. т в год. В 2015 году, например, было произведено 560 тыс. т живой рыбы.

Пресс-служба Федерального агентства по рыболовству, комментируя отчет Росстата, отметила, что некоторый провал в производстве живой рыбы может быть связан с тенденциями рынка: покупатели всё больше отдают предпочтение продукции, максимально подготовленной к употреблению. В целом же, по статистике Росрыболовства, объемы аквакультурной рыбной продукции (то есть рыбы, выращенной в искусственных и естественных водоемах) растут.

— Что касается именно аквакультурной рыбной продукции, то по итогам первого полугодия производство показывает прирост в 31,5% по отношению к аналогичному периоду 2015 года — 51,5 тыс. т (за первое полугодие 2015 года произведено 39,1 тыс. т). При этом основное изъятие рыбы происходит во втором полугодии. По итогам 2015 года выращено 153 тыс. т продукции аквакультуры, — сообщили «Известиям» в Росрыболовстве.

На вопрос, почему же цифры Росстата дают иную картину, четкого ответа получить не удалось.

— Проблема заключается в том, что Росстат дает цифры, невесть откуда взявшиеся, — заявил Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству.

Он пояснил, что живая рыба, поступающая в продажу в продуктовые магазины, может быть как выловленной в море специально оборудованными рыболовецкими судами, так и выращенной аквакультурными хозяйствами. В первом случае рыбу загружают, перегружают и транспортируют по особой, достаточно затратной технологии, что приводит к удорожанию конечного продукта. Поэтому продажа морской живой рыбы не очень распространена.

— В Центральной России в основном продается рыба из аквакультурных хозяйств: карп, стерлядь, осетр. Но этого производства немного, и за последние 15 лет показатели практически не меняются.

В то же время Александр Савельев соглашается, что проблема с живой рыбой есть, и назвал ее причины.

— Хозяйства сейчас не могут заработать на полную мощность — нет инвестиций, в силу того что не заработал закон об аквакультуре («Федеральный закон об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 148-ФЗ от 2 июля 2013 года. — «Известия»).

По словам Савельева, этот закон Росрыболовство разрабатывало с 1999 года. Но даже спустя три года после его подписания президентом не в полном объеме изданы все необходимые нормативно-правовые документы.

— Нет правил для того, чтобы бизнес начал вкладываться в эту отрасль. Там очень много нюансов. Надо принимать порядка 26 постановлений правительства, — объяснил он.

Есть и другая причина нехватки рыбы — эпидемии. Денис Кузьмин, генеральный директор компании Solixant, специализирующейся на производстве кормов для рыбы, полагает, что статистические данные о падении показателей в производстве живой рыбы вполне могут соответствовать действительности, потому что отрасль переживает нелегкие времена.

— Мне кажется, наблюдаемая ситуация является следствием мирового (в том числе финансового) кризиса, который в этом году затронул рыбный сектор, — отметил специалист, по роду деятельности близко знакомый с проблемами аквакультуры. — Кризис ликвидности и банковского кредитования этой отрасли фактически перекрыл возможность доступа к оборотным средствам для большинства компаний. В результате рыбные хозяйства стараются оптимизировать свои бизнес-процессы, сокращая квалифицированный персонал, расходы на оборудование, непроизводственные и другие затраты. Это приводит к различным непредвиденным сложностям, например эпидемиям, что отрицательно сказывается на статистике. Полноценное импортозамещение аквакультуры возможно только при широкомасштабном использовании нововведений и инновационных подходов, которые должны затронуть все звенья производственной цепи.

— Индустриальное выращивание рыбы (в садках и бассейнах), которое способно обеспечить нам быстрый прирост продукции аквакультуры, неизбежно связано с повышенными рисками, в том числе и по заболеваниям, — пояснила руководитель Центра аквакультуры ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Ирина Бурлаченко. — Причина в том, что рыба находится в далеких от природных условиях: она сосредоточена в ограниченном объеме воды, питается искусственными кормами, которые не всегда соответствует ее биологическим потребностям, имеет ограниченную подвижность. Факторов много. В связи с тем что научной поддержкой аквакультуры многие годы не занимались, есть определенные проблемы в изучении заболеваний рыб, путей их передачи, сложности при контроле осуществления перевозок и другие. Тем не менее сейчас наши прудовые хозяйства по производству карпа и растительноядной рыбы достаточно стабильно работают. Идет небольшое увеличение производства — где-то порядка 6–7% в год.

Ирина Бурлаченко считает, что существенный рост производства отечественной живой рыбы начнется примерно через два года.

— Сейчас идет формирование так называемых рыбоводных участков на водных объектах, что позволит более интенсивно развиваться индустриальной и пастбищной аквакультуре. Компаниям нужно время, чтобы освоить эти участки и получить первую продукцию, — сказала она.

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