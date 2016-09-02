Бойкот Турции футбольными клубами из РФ ударил по местному бизнесу

Случившийся в ноябре 2015 года турецко-российский конфликт не мог не затронуть и отечественный футбол. 26 ноября прошлого года Министерство спорта РФ рекомендовало российским футбольным клубам пересмотреть планы проведения тренировочных мероприятий на территории Турецкой Республики или перенести ранее запланированные. Чуть позже аналогичную директиву утвердил и исполком Российского футбольного союза (РФС). Очень быстро все российские клубы, планировавшие провести часть зимнего подготовительного периода в Турции, отказались от поездок в Анталию и Белек и переверстали свои планы. Исключениями не стали даже «Спартак» и «Локомотив», а также будущий вице-чемпион России и участник Лиги чемпионов «Ростов».

После визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Москву стало понятно, что страны пошли на сближение, а одним из первых совместных мероприятий стал состоявшийся 31 августа в Анталии товарищеский футбольный матч между национальными сборными Турции и России. Наша команда разместилась в пятизвездочном отеле города Белек, находящегося в 40 минутах езды от стадиона «Анталия-Арена». Белек еще с 1990-х годов стал любимым местом зимней дислокации российских клубов. Бюджеты местных отелей, оборудованных современными футбольными полями, тренажерными залами и прочими атрибутами для подготовки спортсменов, давно зависят от спроса со стороны российских команд.

Фото: Алексей Фомин

Генеральный менеджер одного из гостиничных комплексов Белека Гыяс Шахин в разговоре с «Известиями» не скрывает, что зимний бойкот российских клубов заставил его офис основательно перестраивать работу. Для него и его конкурентов возобновление отношений с Россией — сродни празднику.

— Сейчас Белек готов основательно инвестировать в дальнейшие отношения с российским клиентом, включая футболистов. Поэтому матч Турция — Россия пришелся для нас всех очень кстати, — сказал Шахин. — Неслучайно владельцы отеля, где расположилась ваша сборная, предоставили ей апартаменты абсолютно бесплатно. Насколько я знаю, это было одним из ключевых конкурентных преимуществ, позволившим договориться с РФС о том, чтобы товарищеский матч в конце лета прошел именно здесь. Анталия и Белек сделали всё, чтобы продемонстрировать дружбу и гостеприимство в отношении россиян, надеясь, что они вернутся на наши курорты. Пока ваши туристы не очень активны, и нам всем придется очень много поработать, чтобы убедить их вернуться назад.

В одном из шкафов в офисе оперативного управляющего отелем хранятся игровые футболки разных российских клубов, проводивших здесь тренировочные сборы. Особое внимание Гыяс Шахин уделяет расписанным автографами футболистов майкам краснодарской «Кубани», саранской «Мордовии», московского «Торпедо», ярославского «Шинника», самарских «Крыльев Советов», «Уфы», махачкалинского «Анжи», «Томи», владивостокского «Луча-Энергии» и хабаровского «СКА-Энергии».

Преобладание в коллекции маек клубов из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) неслучайно. Уже несколько лет для лиги, проводящей соревнования в первом дивизионе чемпионата России, стало традицией проведение в феврале предсезонного турнира на Кубок ФНЛ. Раньше эти команды предпочитали Кипр, но в 2014 и 2015 годах стали ездить в Белек.

— Наш отель провел большинство матчей Кубка ФНЛ, включая финальные игры, — рассказала руководитель отдела продаж гостиницы, уроженка России Анна Йиит. — Для нас было большой гордостью проведение этих соревнований, а также серьезной выгодой, поскольку в 2014 году в них участвовало восемь клубов, а в 2015-м — уже 16. А на финалы приезжал сам Фабио Капелло.

По словам менеджеров отеля, в ноябре 2015 года у них имелись заявки от восьми российских клубов на 12 сборов. Некоторые команды бронировали места только на первые январские сборы с возможным продлением брони на февраль. А, к примеру, «Кубань» сразу заявила, что проведет в Белеке все три тренировочных сбора. После потепления отношений между двумя странами российские клубы еще не бронировали места в Турции на зиму 2017 года, но предварительные заявки уже прислали.

— Мы потеряли в обороте 35% от того, что планировали заработать, — пояснил Шахин. — В январе-феврале 2015 года от сотрудничества с российскими клубами у нас был оборот порядка €700 тыс. Подобные цифры мы запланировали и на 2016 год, но в результате конфликта между Турцией и Россией потеряли порядка €250 тыс. Надеемся вернуться к €700 тыс. уже в 2017 году, когда русские команды снова приедут в Турцию.

Впрочем, по словам Анны Йиит, отчасти их структура уже была адаптирована к снижению оборота в отношениях с российскими клубами, поскольку многие из них оказались в заложниках у фактора девальвации рубля в декабре 2014 года. Тогда отель предложил многим постоянным клиентам дисконт, что привело к снижению в 2015 году оборота еще на 25% по отношению к предыдущему году. Впрочем, по словам менеджеров, эти потери были ничем в сравнении с угрозой массового отказа клубов от поездки в Турцию в случае не согласия отеля на снижение цен на услуги.

— Мы рассчитываем вернуть эту долю ближайшей зимой с возвращением россиян на наш рынок, планируем вернуться к первоначальным доходам 2015 года, — говорит Йиит. — Для нас очень важно, что отношения наладились. Это — наш бизнес.

Прошлой зимой из-за бойкота российских клубов отелю в последний момент пришлось делать перераспределение на страны, с которыми они раньше не работали. Гостиницы стали более активны в работе со своими соотечественниками, в частности, клубом турецкой Суперлиги — «Бурсаспором». Отели принимали клубы с Ближнего Востока, из Армении, Казахстана, Дании и Германии, а также команду «Слобода» из Боснии. Однако, по словам представителей гостиничного бизнеса Белека, эти варианты никогда не были для них приоритетными.

— У этих клубов более короткие сборы, поскольку перерыв в их национальных чемпионатах зимой не такой длинный, как в России, — сказала Йиит. — Российские клубы всегда отводят на сборы минимум по полторы недели, а иногда и по две. Команды из других стран проводят их в гораздо меньшие сроки. Но прошлой зимой пришлось идти на контакты и с ними. И благодаря этому поля у нас не остались пустыми.

Кроме того, для отеля огромным и любимым источником доходов были турниры футбольных ветеранов, проходившие в Турции в мае и конце сентября — октябре. Среди них был Кубок Дмитрия Аленичева, проводившийся каждый год в мае экс-главным тренером «Спартака» и его партнерами по команде 1990-х. Футболисты-ветераны привозили на эти турниры свои семьи, и в этот период из 600 номеров гостиницы минимум 350 занимались в считаные часы. Перенос в 2016 году турниров на Кипр также стоил отелю порядка €250 тыс., что вместе с бойкотом клубов принесло убытков на сумму около €500 тыс.



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