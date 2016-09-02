БК «Красный Октябрь» будет расформирован

Волгоградский баскетбольный клуб «Красный Октябрь», основанный летом 2012 года, потеряет свой профессиональный статус и будет расформирован. После того как команда была исключена из розыгрыша Единой лиги ВТБ, ее руководители больше не считают целесообразным содержание баскетбольного клуба.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал экс-капитан «Красного Октября» Игорь Заманский. Стоит отметить, что в июле 2016 года Заманский был назначен президентом волгоградской команды, но пробыл в новом статусе менее месяца.

— Печально, что в Волгограде больше не будет профессионального баскетбола, — отметил Заманский. — За три года у клуба появились свои болельщики, которые привыкли к «Красному Октябрю». Обидно, что мы узнали об этом решении незадолго до старта Единой лиги ВТБ. Мы пытались сделать всё возможное, чтобы спасти клуб, но не вышло. Также хочу сказать, что все игроки, выступающие в «Красном Октябре» за всё время его существования, исправно получали свои зарплаты. У баскетболистов нет претензий к владельцу команды Дмитрию Герасименко.

На сезон-2016/17 у клуба нет трудового договора ни с одним игроком. По информации «Известий», работников офиса БК «Красный Октябрь» уже попросили написать заявление об уходе по собственному желанию.

— Так и есть, — подтвердил Заманский. — Контрактов нет ни у одного игрока. Все, кто выступал за «Красный Октябрь» в прошлом сезоне, давно занимаются поиском новой команды. Насколько я знаю, сотрудники офиса также постепенно начинают покидать организацию.

О причинах прекращения деятельности клуба «Известиям» рассказал владелец команды Дмитрий Герасименко.

— Клуб оказался не нужен ни городу, ни болельщикам, — отметил Герасименко. — Руководители Единой лиги запрещали нам играть в Волгограде, разрешение на строительство новой, современной арены постоянно отзывалось. Мы пытались создать частный клуб, который жил бы исключительно на свои заработки. В международных баскетбольных организациях видели нашу работу, дважды выдавая нам wild card (особое приглашение) для участия в Еврокубке. Видимо, пока такая команда не нужна российскому баскетболу.

Напомним, клуб был создан по инициативе Герасименко, являющегося исполнительным директором волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь». Команда успела заявиться в турнир Суперлиги-2012/13. Сам же Герасименко не только выступил в роли инвестора, но и вошел в основной состав команды, приняв участие в нескольких домашних матчах. По итогам сезона «Красный Октябрь» занял 11-е место в регулярном чемпионате.

В сезон-2013/14 команда вошла совсем с другими амбициями. Единая лига ВТБ предоставила «Красному Октябрю» wild card. Состав «Красного Октября» пополнили новые игроки, среди которых были легионеры с опытом выступления в сильнейших национальных первенствах Европы. Клуб сразу же пробился в плей-офф турнира, уступив в 1/8 финала команде «Локомотив-Кубань» (0:2).

В следующем сезоне «Красный Октябрь» получил wild card от организаторов Кубка Европы, второго по значимости клубного турнира Старого Света. Клуб сумел преодолеть первый групповой этап и был близок к выходу в плей-офф Еврокубка, но в решающих играх уступил итальянскому «Виртусу» и хорватской «Цедевите». Сделав ставку на Еврокубок, команда не смогла распределить силы на два фронта, провалив регулярный сезон в Единой лиге (12-е место).

В прошедшем сезоне «Красный Октябрь» проводил домашние матчи в Москве в ДС «Динамо». На эти игры в среднем приходило около 200 человек. Собственная арена клуба «Альянс-Баскет» не соответствовала критериям лиги — сыграли роль недостаточная вместимость (около 1 тыс. мест вместо положенных 3 тыс.) и невозможность организации качественной телевизионной трансляции. Отсутствие домашней площадки напрямую отразилось на результатах команды — 9-е место в Единой лиге ВТБ и последнее место в групповом этапе Еврокубка.

Летом 2016 года стало известно о том, что у Дмитрия Герасименко появились серьезные проблемы с законом. В июле основатель «Красного Октября» был заочно арестован по обвинению в причастности к хищению кредита в $65 млн, выданного банком ВТБ. Защита Герасименко обжаловала арест, заявив о его невиновности. Также против Дмитрия Герасименко было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий»).

30 августа стало известно, что Единая лига ВТБ исключила клуб из участия в турнире.



— Нам очень жаль терять Волгоград, но за месяц до начала сезона клуб не оставляет нам выбора: нет ни команды, ни арены, ни какого-либо стремления эти проблемы решать, — пояснила ситуацию генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.

