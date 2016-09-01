Кремль: Путин встречался со студентами Итонского колледжа

Пресс-секретарь президента России уточнил, что встреча длилась около часа
Президент России Владимир Путин действительно встретился со студентами Итонского колледжа, которые находились в Москве с частной поездкой. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча российского лидера и студентов носила непубличный характер.
«Это была действительно частная поездка ребят из Итона. Это школа достаточно известная», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Президент России остался доволен проведенной встречей, уточнили в Кремле.
Перед студентами выступил и епископ Тихон (Шевкунов), который посодействовал их встрече с российским президентом, добавил Песков.
Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 11 учащимися самой престижной школы в Великобритании — Итонского колледжа. Встреча продлилась около часа.
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