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Кремль: Путин встречался со студентами Итонского колледжа

Пресс-секретарь президента России уточнил, что встреча длилась около часа

Президент России Владимир Путин действительно встретился со студентами Итонского колледжа, которые находились в Москве с частной поездкой. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча российского лидера и студентов носила непубличный характер.

«Это была действительно частная поездка ребят из Итона. Это школа достаточно известная», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Президент России остался доволен проведенной встречей, уточнили в Кремле.

Перед студентами выступил и епископ Тихон (Шевкунов), который посодействовал их встрече с российским президентом, добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился в Кремле с 11 учащимися самой престижной школы в Великобритании — Итонского колледжа. Встреча продлилась около часа.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Кремль: Путин встречался со студентами Итонского колледжа

Пресс-секретарь президента России уточнил, что встреча длилась около часа

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