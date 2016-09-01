Российский археолог: отправка экспедиций в Пальмиру нецелесообразна

Российский археолог, научный сотрудник Института культурного и природного наследия Тимур Кармов, который посещал Пальмиру после ее освобождения весной этого года, прокомментировал заявление Владимира Мединского «РИА Новостям» о том, что новых выездов российских научных специалистов в Пальмиру не планируется из соображений безопасности.



«Решение министра вполне обоснованно и предсказуемо, — отметил Кармов. — С момента освобождения Пальмиры было понятно, что начинать какие-либо серьезные восстановительные работы до окончания боевых действий — это опасная авантюра. Сам объект Всемирного наследия находится в окружении возвышенностей, с которых и выбивали игиловцев в процессе освобождения, и если высоты поблизости зачищены, то гряды холмов поодаль по-прежнему в руках террористов. Условия местности позволяют им делать внезапные броски через пустыню. Безусловно, группу ученых будут прикрывать и охранять, но это не гарантирует отсутствия обстрелов с дистанции. Для спокойной и планомерной работы по восстановлению Пальмиры недостаточно отбросить ИГИЛ на 30 или 50 км, необходимо, как минимум, захватить Ракку и отодвинуть фронт к границе с Ираком. Иначе мы сильно рискуем».



Напомним, в июле российские специалисты посетили Пальмиру, чтобы оценить ущерб, нанесенный памятникам культурного наследия. В состав группы вошли представители Эрмитажа, Научно-реставрационного центра Грабаря, Музея Востока, департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ.

— Из самого главного — в Пальмире уничтожены три объекта. Это знаменитая арка, которую знают все по изображению в учебниках истории, это лев богини Аллат и храм Бэла. От храма остались только полуразрушенное внешнее ограждение и арка с торчащей из нее арматурой. Еще в 1930-е годы арка была реставрирована французами, вот благодаря армированию уцелела... И еще: меня до глубины души возмутили блиндажи, сделанные исламистами из древних колонн, — рассказал «Известиям» сразу по возвращении первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Аристархов отметил, что Минкультуры планирует организовывать поездки с участием российских деятелей культуры, «чтобы привлечь внимание общественности к проблеме Пальмиры и добиться выделения мировым сообществом финансирования».

Однако, по словам Владимира Мединского, новых выездов пока не планируется.

«Там пока идут боевые действия. Надо к этому осторожно подходить», — цитируют министра «РИА Новости».

В середине августа сообщалось, что столкновения с боевиками вспыхнули в 15 км к востоку от Пальмиры, освобожденной в марте 2016 года от группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).