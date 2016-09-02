Кризис в Испании можно разрешить только выходом из Евросоюза

Испания будет вынуждена провести третьи за год парламентские выборы. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — второй крупнейшей фракции в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) после Народной партии, — они не станут поддерживать кандидатуру и.о. премьер-министра Мариано Рахоя во втором туре голосования.

— Наша партия не изменит свою позицию — мы не станем поддерживать Рахоя в качестве премьер-министра. В первую очередь мы хотим быть последовательными и придерживаться своих принципов. Мы будем добиваться проведения третьих парламентских выборов, поскольку другого решения политического кризиса нет, — сообщили в пресс-службе.

После первого тура голосования, прошедшего 31 августа, лидеру победившей Народной партии Мариано Рахою, набравшему 170 голосов из 350, не удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства. Для этого ему не хватило всего шести голосов. Теперь Рахой должен получить простое большинство — голосов за его кандидатуру должно быть больше, чем голосов против. По сути, ему необходимо «добрать» эти шесть голосов или уговорить 11 депутатов воздержаться от голосования. Однако оба варианта в сложившейся ситуации представляются практически невозможными. Если прорыва не случится, испанцам придется участвовать в третьих за год парламентских выборах.

Сам Мариано Рахой против проведения очередных выборов, считая, что таким образом в стране подрываются принципы демократии.

— Достаточно сложно представить что-то более разрушающее и ставящее под сомнение испанскую демократию, чем говорить гражданам, что их голоса дважды оказались бесполезными и неуслышанными и что необходимо проголосовать в третий раз, — заявил лидер Народной партии.

Однако, учитывая принципиальную позицию всех политических сил, именно этот вариант является наиболее вероятным.

Вместе с тем, как считают эксперты, нынешний политический кризис в стране стал следствием в первую очередь социальной нестабильности и экономического кризиса.

— Конечно, экономика всегда оказывает влияние на политическую ситуацию в стране. В сегодняшней Испании очень высокий процент безработицы, и за времена премьерства Рахоя он только вырос. Так, динамика повышения уровня безработицы в Испании в последние годы сопоставима с другими странами ЕС. Многие испанцы объясняют это неэффективной социальной политикой, но это также и следствие общеевропейского кризиса, — говорит профессор факультета глобальных процессов МГУ, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Согомонян.

При этом, по его словам, нынешний расклад политических сил в Испании не позволяет с уверенностью говорить о том, какие последствия принесут третьи парламентские выборы. Несмотря на то что позиции и Народной партии, и ИСРП во внешней политике совпадают — обе нацелены на продолжение евроинтеграции, — именно принципиально различные взгляды на устройство внутренней политики могут стать разрушительными для страны.

К примеру, лидер испанских социалистов Педро Санчес уже раскритиковал сложившуюся экономическую ситуацию, напомнив, что дефицит госбюджета составляет 5% ВВП, а госдолг Испании — около 100% ВВП, что является «лучшим доказательством провала политики в бюджетной и налоговой сферах» правившей последние четыре года Народной партии.

Между тем, по мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташева, именно нежелание крупнейших политических партий страны принимать меры для разрешения экономического кризиса может спровоцировать рост националистических настроений, а вместе с ними — новую волну протестов.

— Экономическая ситуация как была плохой, так и остается таковой. Безработица сохраняется на уровне выше 25%, и выхода пока не видно. Понятно, что нет никаких предложений по изменению ситуации к лучшему. Единственно возможный вариант — это повторение Brexit, то есть открытый разрыв с Евросоюзом. Но проблема испанских политиков в том, что они выступают за европейское единство, которое и делает экономический кризис неразрешимым, — отмечает Колташев. — Пока непонятно, какая из испанских партий дозрела до того, чтобы порвать с ЕС, но до политического кризиса они уже дозрели. Выход из ЕС даст возможность Мадриду самостоятельно исправить социальную и экономическую ситуацию в стране. Например, проводить свободную таможенную политику, защититься от конкурентов из стран — партнеров ЕС (особенно от немецкой промышленности), проводить более протекционистскую политику, не сокращать настолько стремительно социальные расходы, а также — использовать денежную эмиссию для поддержания стабильности в экономике. Есть много механизмов, которые могут изменить к лучшему ситуацию в стране. А членство в ЕС — это гарантия сохранения кризиса и безысходности в Испании.

Одновременно с этим, считает Колташев, в стране будет наращивать влияние и национальный блок, а после продолжительного периода апатии наступит новый уровень недовольства, еще более мощный и опасный для всей Европы.