Истребители Т-50 пойдут в серийное производство в 2018 году

Истребители Т-50 с новыми двигателями второго поколения поступят в серийное производство в 2018 году.

Об этом пишет «Русская планета» со ссылкой на источник в ОПК.

— Когда будут новые двигатели — это будет примерно 2018 год, — тогда мы, соответственно, переходим к производству полномасштабного поколения, — заявил источник. На сегодняшний день образцы истребителя летают с двигателем «первого этапа» — «изделием 117».



Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 — многоцелевой истребитель пятого поколения. В конструкции Т-50 очень широко применены композиционные материалы на основе углепластика, что сильно снижает его радиолокационную заметность. Для нового истребителя подготовлена многофункциональная радиоэлектронная система, которая не только обнаруживает наземные и воздушные цели, но и решает задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.



Т-50 вооружен сдвоенной модернизированной 30-миллиметровой пушкой, в боекомплект которой входит 100 снарядов. Основное вооружение — две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия, располагаются в двух внутренних отсеках. Кроме того, 14 ракет могут быть размещены на внешних точках подвески.



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