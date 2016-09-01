Глава минобороны Польши назвал причину Второй мировой

Министр обороны Польши Антони Мачеревич назвал договор о ненападении, подписанный в 1939 году, заговором Гитлера и Сталина, заговором тоталитаризмов против свободы, против мира. Это заявление глава польского военного ведомства сделал во время мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Этой войны, этой страшнейшей драмы не было бы, если бы не российско-немецкий союз, если бы не пакт Молотова-Риббентропа, если бы не заговор Гитлера и Сталина. Это — истина, которую всегда должны помнить — Польша, Европа и мир. Нет большей угрозы, чем заговор тоталитаризмов против свободы, против мира», — заявил Мачеревич.



По мнению Мачеревича, польская армия — единственная в Европе «имела столько силы, решимости и мужества, чтобы противостоять обоим захватчикам».

1 сентября 1939 года армия Германии вторглась в Польшу и беспрепятственно заняла ее западные районы. 17 сентября советские войска были введены на западные территории Белоруссии и Украины, тогда входившие в состав Польши.

«Известия» писали, что в июле 2016 года крупнейшая в Польше оппозиционная партия «Гражданская платформа» внесла в сейм предложение о вотуме недоверия министру обороны Мачеревичу.