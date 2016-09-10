Первые мостовые, конка и метро: как менялась Москва

10 и 11 сентября в Москве отметят День города. Столице России исполнится 869 лет, а вот сам праздник в этом году может отметить круглую дату — свой официальный статус он получил 30 лет назад, в 1986 году. Тогда постановление о регулярном праздновании Дня города было подписано председателем московского горкома Борисом Ельциным.



Первым столичным градоначальником, выступившим с предложением отметить день рождения столицы, в 1846 году стал генерал-губернатор Константин Щербатов. Планировалось, что празднование состоится весной юбилейного 1847 года, однако в последний момент император перенес дату, и оно прошло 1 января 1847 года. С тех пор сменилось множество градоначальников, и каждый из них стремился войти в историю по-своему. Самые известные их нововведения и инициативы по благоустройству города — в специальной фотогалерее «Известий».



Как менялась Москва

Фотография 1 из 7: Первые мостовые в Москве появились еще в 1692 году, а повсеместно мостить улицы начали в 1718 году. Петр I специальным указом потребовал от всех въезжающих в город сдавать на эти цели по три ручных камня. К XIX веку все московские улицы были переодеты в камень. Фото: Wikipedia

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