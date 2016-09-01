Дилма Русеф воодушевила сторонников на уличные беспорядки

Ушедшая в отставку с поста президента Бразилии Дилма Русеф призвала своих сторонников «не отказываться от борьбы» и в очередной раз назвала импичмент госпереворотом. Многие бразильцы вняли словам экс-лидера и вышли на улицы крупнейшего города страны Сан-Паулу, где разгромили отделение банка и забросали камнями полицейских, призывая нового президента Мишела Темера отказаться от власти. Между тем отставка Русеф может серьезно повлиять на политику и стабильность стран Латинской Америки.

Как передает телеканал Globo, после объявления результатов голосования сената по делу Русеф на улицы Сан-Паулу вышли толпы людей, устроивших настоящий погром в городе. Сторонники экс-президента били окна, витрины магазинов, жгли мусор и в итоге даже вступили в схватку с полицией, скандируя лозунг: «Долой Темера!» В итоге стражам правопорядка пришлось перекрыть главные дороги города, применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы хоть как-то утихомирить массы.

Тем временем в посольстве РФ в Бразилии «Известиям» рассказали, что сейчас в Бразилиа уже всё спокойно и волна протестов в других городах до столицы не докатилась.

— В Бразилиа властями города были предприняты меры безопасности: на дни проведения импичмента был перекрыт главный проспект, где находятся ключевые госучреждения. Людей на улицах, в отличие от предыдущих голосований, было мало. Ограничения привели лишь к небольшим заторам на дорогах. В посольстве каких-то дополнительных мер безопасности не принималось, — рассказали в диппредставительстве России.

О том, что импичмент спровоцирует протесты, эксперты предупреждали и перед итоговым голосованием, однако горожанам добавили энтузиазма слова Русеф, окрестившей свою отставку парламентским госпереворотом и призвавшей своих сторонников не сдаваться.

— Они думают, что победили нас, но они ошибаются. Сейчас я не собираюсь с вами прощаться. Уверена, что могу сказать вам: «До скорых встреч!» — заявила Дилма Русеф, заверив, что будет оспаривать решение сенаторов всеми возможными законными способами.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский пояснил «Известиям», что протесты, охватившие Бразилию, были ожидаемы, поскольку общество в стране расколото и за последнее время здесь прошло много митингов «за» и «против» Русеф, состоялись аналогичные демонстрации, связанные с Темером, и, кроме того, были даже мероприятия, участники которых призывали уйти всех — и Русеф, и Темера, и парламент.

— Полагаю, что нестабильность в стране в ближайшее время сохранится, но коренного изменения ситуации не произойдет, — отметил эксперт.

Уход Русеф фактически положил конец правлению Партии трудящихся и породил волну недовольства стран региона, у руля которых находятся левые правительства. Венесуэла, Боливия и Эквадор импичмент не признали и отозвали из Бразилии своих послов. Новоиспеченное руководство страны ответило недовольным соседям тем же, правда, с пометкой, что послы возвращаются на родину «для консультаций». Кубинское правительство даже расценило отставку Русеф как «часть империалистического наступления на прогрессивные правительства в Латинской Америке». Острее всего на «переворот по-бразильски» отреагировали в Каракасе, где над президентом Николасом Мадуро тоже нависла угроза импичмента.

Как подчеркнул Ивановский, хотя левоориентированные правительства соседних стран и рассматривают отставку Русеф как переворот, с юридической точки зрения процесс импичмента прошел по всем правилам.

— Сейчас в регионе происходит так называемый правый поворот, наблюдается явное сужение блока левых сил. Поэтому левые правительства Латинской Америки так остро и воспринимают бразильские события. Кроме того, Бразилия — один из лидеров и основателей общего южноамериканского рынка МЕРКОСУР. Уже при Темере в организации образовался фронт, состоящий из Бразилии, Аргентины и Парагвая, которые выступают против председательства в МЕРКОСУРе Венесуэлы. Если Каракас приостановит отношения с Бразилиа, то положение Венесуэлы ухудшится, — заявил эксперт.

Збигнев Ивановский напомнил также, что импичмент — привычное дело для Латинской Америки, где за последние два десятилетия состоялось более 10 президентских отставок.

Между тем Госдеп США выразил уверенность, что с приходом Темера страны сохранят прочные двусторонние связи, добавив, что бразильские государственные демократические институты действовали в рамках конституции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, пожелал удачи новому президенту и отметил, что, несомненно, Бразилия под руководством Темера и ООН продолжат «традиционно близкие партнерские отношения».

Не обошли вниманием бразильские события и в Москве. В официальном заявлении МИД РФ отмечается, что импичмент — внутреннее дело Бразилии, но тем не менее важно, чтобы «развитие событий не усугубляло раскол общества». Из заявления можно сделать вывод, что Москва готова сотрудничать с новыми властями южноамериканского партнера.

— Бразилия не заинтересована в сужении своего политического пространства, поэтому ее отношения с Россией останутся на прежнем уровне, хотя какие-то незначительные изменения произойти все-таки могут, — уверен Ивановский.