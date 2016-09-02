Ядерный реактор поможет в лечении рака

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с помощью исследовательского ядерного реактора разработали уникальный препарат для диагностики онкологических заболеваний. Полученные изотопы позволяют обнаружить, через какие именно узлы идет распространение рака по организму. Эта информация позволит врачу более точно назначить лечение — не нужно будет вырезать большую часть органа, а лишь то место, через которое идет метастазирование. Препарат будет впервые представлен научному сообществу 6 сентября на Международном форуме ресурсоэффективности в Томске. Об этом «Известиям» рассказал директор Физико-технического института ТПУ Олег Долматов.

— Препарат действительно феноменальный — наноколлоидный препарат на основе оксида алюминия, меченый изотопом технеция-99, создан впервые в медицинской практике, — рассказал Олег Долматов. — Разработкой мы занялись несколько лет назад, сотрудничаем с Томским НИИ онкологии, который уже в сентябре начнет испытывать препарат. Он нужен для неранних стадий заболевания, когда опухоль уже сформировалась, заболевание начало распространяться по организму, и нужно принимать решение о лечении — как именно оперировать, чтобы не отрезать ничего лишнего или вообще применить другой метод лечения вместо операции.

Радиофармпрепарат (соединения радиоактивных изотопов с веществами для лечения заболеваний, преимущественно злокачественных опухолей), разработанный томскими учеными, предназначается для обнаружения «сторожевых» лимфатических узлов (СЛУ). Именно через них происходит отток лимфы от опухоли в организм, или лимфогенное метастазирование. Обнаружить их довольно сложно. Дело в том, что вокруг опухоли есть огромное количество узлов, отток лимфы и распространение рака происходит через 1–2, но через какие именно — выяснить проблематично. На сегодняшний день в России нет ни одного зарегистрированного препарата для диагностирования СЛУ. Предложенный томскими учеными препарат вводится внутривенно в организм, вещество накапливается в лимфатических узлах, через которые идет распространение, и благодаря радиоактивным элементам и излучению их можно «просветить», то есть безошибочно обнаружить. В сентябре этого года препарат начнет проходить доклинические испытания.

Заместитель директора НИИ онкологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук по научной и инновационной деятельности, профессор Владимир Чернов рассказал, что такой препарат представляет основу для органосохранных операций в онкологии.

— Если обнаружить СЛУ и провести гистологическое исследование, можно безошибочно определить показания к проведению щадящих операций, — пояснил Владимир Чернов. — Они выполняются в тех случаях, когда в «сторожевых» узлах не находят опухолевых клеток. Если же узлы поражены метастазами, тогда стоит прибегать к расширенному хирургическому вмешательству. К сожалению, сейчас в России нет ни одного зарегистрированного препарата для диагностики «сторожевых» лимфатических узлов, хотя в развитых странах такое лечение — стандарт.

Руководитель международной лаборатории «Растворная химия передовых материалов и технологий» Университета ИТМО Владимир Виноградов считает, что разработка ученых ТПУ имеет важное практическое значение. А производство препарата, по его мнению, поможет не только увеличить эффективность терапии злокачественных образований, но и обеспечить России лидирующую роль в области производства современных диагностических средств.

— Объект относится к актуальным на сегодняшний день препаратам по диагностике социально значимых заболеваний — сейчас наблюдается настоящий бум по развитию современных радиоиндикаторов, и разработка подобных систем отвечает современным требованиям в области сцинтиграфии (метода диагностики костных метастазов. — «Известия»), — отмечает Владимир Виноградов. — Однако в ближайшем будущем хотелось бы также увидеть дальнейшее развитие данного направления, в частности узнать, как авторы разработки решат проблему транспортировки данных препаратов, их длительного хранения и эксплуатации в странах с другим климатом, поскольку главная сложность в использовании радиоизотопов — их высокая нестабильность.

