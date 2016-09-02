Для электронной торговли в России разработают стратегию развития

К концу 2016 года Минпромторг подготовит стратегию развития электронной торговли до 2025 года. Ведомство сконцентрируется на вопросах внутренних и трансграничных интернет-продажах, а также выделит проблемы, решение которых должно сделать отрасль более доступной и удобной для предпринимателей. Аналогичные задачи уже успели сформулировать коллеги из Минэкономразвития.

О том, что Минпромторг напишет стратегию развития электронной торговли до 2025 года, «Известиям» рассказал источник на рынке, вовлеченный в ее обсуждение, информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. В Минпромторге также добавили, что министерство «пишет стратегию для целостного, комплексного понимания развития индустрии».

В стратегии уделят внимание трем направлениям. Во-первых, речь пойдет о внутренней электронной торговле — снятии ограничений по торговле товарами в интернете. Сейчас в сети нельзя торговать такими потребительскими товарами, как алкоголь, табачные изделия, лекарства, пища и ювелирные изделия. Также Минпромторг поставит цели по развитию платежных и логистических систем.

Во-вторых, будут определены перспективы трансграничной торговли — покупок, совершаемых россиянами в иностранных магазинах. Ведомство готово уравнять в правах отечественных и иностранных ритейлеров, вменив последним НДС, который уже выплачивают их коллеги в России.



В-третьих, стратегия коснется экспортной торговли российскими товарами и технологиями. В этом разделе сейчас существует лишь пункт о реалистичной схеме по возврату НДС либо нулевом налоге.

По оценкам Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), объем рынка интернет-торговли за 2015 год составил 781 млрд рублей (+19% к 2014 году). На импорт пришлось 227 млрд рублей. Количество заграничных заказов — 135 млн, что на 10 млн больше, чем российских. По прогнозу на 2016 год, объем электронной торговли в России составит 1,1 трлн рублей (+68%), на импорт придется 350 млрд рублей. Количество иностранных заказов должно вырасти до 250 млн, что будет на 90 млн больше российских.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что уже сформирована группа из 25 экспертов, которые займутся созданием стратегии. Среди экспертов, входящих в состав группы, есть представители Минсвязи, Минфина, «Яндекса», AliExpress, Ассоциации компаний интернет-торговли. Представители Минэкономразвития, которые также были приглашены для обсуждения стратегии, отказались от участия в группе. Что неудивительно — Минэк уже успел обсудить ряд вопросов, которыми озадачились коллеги из Минпромторга.

Напомним, выполняя поручение правительства, Минэкономразвития 11 июля предложило исключить из категории товаров, продажа которых ограничена или запрещена дистанционным способом, ювелирные изделия, лекарственные средства, алкогольную продукцию, табачные изделия и продовольственные товары. При этом, например, Росалкогольрегулирование (РАР) не готово исключать алкоголь из списка запрещенных, сказали вчера «Известиям» в пресс-службе РАР.

В Минздраве уточнили, что выступают против снятия ограничений на торговлю алкоголем и табаком в интернете. Плюс к этому ведомство уже подготовило законопроект о дистанционных продажах лекарственных средств. Минздрав готов разрешить этот вид торговли только аптечным и ветеринарным аптечным организациям.

По вопросу обложения НДС иностранных ритейлеров в отрасли противоположные мнения. Идея первоначально принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая считает, что обложение налогом всех торговцев создаст равные условия. Поправки на эту тему в Налоговый кодекс организация уже подготовила. Хотя до недавнего времени Минпромторг не видел смысла в этом шаге, теперь позиция ведомства изменилась.

Президент НАДТ Александр Иванов, являющийся одним из противников этой инициативы, считает, что «технически воплотить в реальность подобные равные условия сложно». На китайских интернет-площадках работают тысячи мелких продавцов, которые просто не станут регистрироваться в России.

По поводу нулевого НДС Минэкономразвития уже получало поручение от первого зампреда Игоря Шувалова. Ведомство должно подготовить поправки в действующее законодательство.

Получается, что единственным актуальным вопросом, который еще не обсуждался министерствами, остается развитие платежных и логистических систем.

В Роспотребнадзоре, Минсельхозе, Минфине и Минсвязи на запрос редакции вчера не ответили.