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О русском фольклоре расскажут молодежи

Новый гендиректор Государственного центра русского фольклора намерен заняться интенсивной популяризацией аутентичного наследия

Фото: РИА Новости/ Игорь Зарембо

Главными задачами Государственного центра русского фольклора (ГРЦРФ) по-прежнему остается сбор, хранение и актуализация уникального фольклорного материала. Однако все эти благородные задачи должны решаться на соответствующем организационном и технологическом уровне. Об этом «Известиям» заявил новый генеральный директор ГРЦРФ Олег Иванов.

— Необходимо упорядочить проведение экспедиций в регионах, навести порядок в архивах, заняться интенсивной популяризацией фольклора. И главное — привлечь к этому бесценному искусству молодежь, — сказал гендиректор.

Вышеупомянутые задачи — стратегические, а в ближайших планах руководителя — «разобраться в текущей ситуации и представить Минкультуры предложения по развитию организации, в том числе и по погашению ее долговых обязательств»

— У меня нет задачи разрушить или перепрофилировать Центр русского фольклора, — уточнил Олег Иванов.

В этом нового гендиректора, который ранее занимал должность заместителя председателя Союза кинематографистов России, ранее заподозрило фольклорное сообщество, незадолго до назначения Иванова опубликовавшее петицию в защиту ГРЦРФ.

В Минкультуры, в свою очередь, настаивают, что смена руководства связана прежде всего с неэффективным управлением центром.

«В результате возникли многомиллионные долги по аренде земельного участка, в судебном порядке изъято одно из двух зданий центра, досрочно расторгнут договор аренды с департаментом имущества города Москвы за несвоевременное внесение арендной платы. Кроме того, среди нарушений — незаконные перепланировки, использование помещений центра частным охранным предприятием без правоустанавливающих документов», — отмечается в сообщении ведомства.

Прежний гендиректор ГРЦРФ Александр Ефимов оставил свой пост по истечении срока контракта, нового руководителя — Олега Иванова — коллектив центра поначалу встретил настороженно, но в данный момент, по словам заместителя гендиректора Екатерины Дороховой, конфликта интересов нет.

— Наша цель — сохранить центр, и мы идем по этому пути. Мы согласны с тем, что необходимо сделать работу более эффективной — это касается внедрения новых технологий, связанных с маркетингом и рекламной деятельностью. Пока все наши предложения, в частности, по подготовке конгрессов фольклористов, каталогов по материально-культурному наследию и другие принимаются и поддерживаются. Новый гендиректор ведет себя как очень выдержанный и очень неглупый человек, который хочет разобраться в новом для себя виде деятельности, — отметила Екатерина Дорохова.

Государственный центр русского фольклора (ГРЦРФ), основанный в 1990 году, занимается научными разработками, популяризацией аутентичного фольклора и народной традиции, координацией работы теоретиков и практиков. А также обеспечивает культурный обмен между зарубежными и российскими фольклорными коллективами и проведение международных фестивалей фольклора на территории России. С помощь ГРЦРФ отечественные фольклорные коллективы побывали с концертами в Италии, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Сирии, Катаре, США, Канаде, Панаме, Аргентине, Мексике, Таиланде и во многих других странах.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

О русском фольклоре расскажут молодежи

О русском фольклоре расскажут молодежиНовый гендиректор Государственного центра русского фольклора намерен заняться интенсивной популяризацией аутентичного наследия

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