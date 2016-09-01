У части россиян за рубежом перестали работать карты Visa

Перестала функционировать за рубежом часть карт Visa, эмитированных российскими банками.



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщения российских банков, их клиентов и саму компанию Visa. Один из клиентов Сбербанка и ВТБ сообщил, что карты не работают в Таиланде. В call-центре ВТБ ему сказали, что произошел сбой на стороне Visa, поэтому эти карты временно не обслуживаются за рубежом.



«Вопрос носит исключительно технический характер, не затрагивает проведение внутрироссийских трансакций и находится на стороне платежной системы... В ближайшее время проблема будет устранена», — сказали в пресс-службе ВТБ24.

