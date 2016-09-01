У части россиян за рубежом перестали работать карты Visa

Утверждается, что вопрос носит исключительно технический характер
Перестала функционировать за рубежом часть карт Visa, эмитированных российскими банками.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщения российских банков, их клиентов и саму компанию Visa. Один из клиентов Сбербанка и ВТБ сообщил, что карты не работают в Таиланде. В call-центре ВТБ ему сказали, что произошел сбой на стороне Visa, поэтому эти карты временно не обслуживаются за рубежом.
«Вопрос носит исключительно технический характер, не затрагивает проведение внутрироссийских трансакций и находится на стороне платежной системы... В ближайшее время проблема будет устранена», — сказали в пресс-службе ВТБ24.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.