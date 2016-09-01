Суд в Киеве удовлетворил ходатайство об аресте Сергея Шойгу

Печерский районный суд Киева рассмотрел ходатайство следствия об аресте министра обороны России Сергея Шойгу. Это произошло еще 26 августа, сегодня было опубликовано постановление.

Согласно вынесенному определению, «…министра обороны Российской Федерации, генерала армии, гражданина Российской Федерации… который родился в г. Чадан Тувинской АССР не позднее 36 часов с момента задержания необходимо или освободить, или доставить суду».

Об аресте министра обороны России ходатайствовала Главная военная прокуратура Украины.

В конце июля в отношении Шойгу на Украине возбудили уголовное дело по обвинению в создании незаконных вооруженных формирований. На минувшей неделе Генпрокуратура Украины обнародовала список из 18 высокопоставленных россиян, подозреваемых всовершении преступлений против основ национальной безопасности Украины. В списке фигурирует имя российского министра обороны.

Определение Печерского районного суда Киева об аресте Сергея Шойгу теряет законную силу 26 февраля 2017 года. Документ не подлежит обжалованию.