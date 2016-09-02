«Российским компаниям не дают самим продавать круизы в Арктике»

19 сентября Арктическому совету, в который входят Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция, исполнится 20 лет. А в конце августа стартовала VI встреча стран — участниц совета. Она проходит в открытом море на борту самого большого в мире атомного ледокола «50 лет Победы». Один из участников мероприятия — заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Роман Скорый рассказал корреспонденту «Известий» Кириллу Кудрину о происходящем на встрече.

— Где именно проходит встреча стран-участниц и какие вопросы на ней обсуждаются?

— Сейчас мы находимся в одном из наших арктических морей (Восточно-Сибирское море). Уже перешли из Тихого океана в Северный Ледовитый. А 2 сентября прибудем в порт Певек.

ФОто из личного архива

Обсуждается широкий круг вопросов: политическое сотрудничество, экономика, экология и, конечно, туризм. Также речь, разумеется, идет и о развитии Северного морского пути.

— Кто в этом году участвует в мероприятии?

— Высокопоставленные представители всех северных стран, которые граничат с Арктикой, — послы Дании, Швеции, Норвегии, временный поверенный от Исландии, заместитель главы миссии Канады в России, то есть первые и вторые лица из официальных представительств государств в нашей стране. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Также в мероприятии участвует знаменитый полярник Артур Чилингаров.

— Что можно сказать о политической составляющей для Арктики?

— Этому вопросу был посвящен первый день встречи. И представители всех стран были единодушны в том, что, несмотря на все сложности политической ситуации в мире, на Арктике это не должно отражаться. Участники встречи готовы совместно работать в рамках мирного использования арктического пространства.

— Обсуждались ли перспективы Северного морского пути?

— Северный морской путь — это уникальный ресурс, которым мы обладаем, и именно Россия играет ведущую роль в его использовании. Судите сами, Севморпуть — это возможность для огромной экономии при доставке грузов не через Гибралтар и Суэц, как сейчас, а через арктические моря. И не будем забывать, что климат в Арктике сейчас теплеет. Из-за этого Севморпуть станет еще более востребованным транспортным узлом. И если сейчас путь из российского Мурманска в японскую Иокогаму составляет 24 тыс. км, то по новому пути он более чем вдвое короче — всего 11 тыс. км. Подчеркну, что мы обладаем и всеми техническими возможностями для использования этого маршрута. У России — самый мощный ледокольный флот.

— Что делается в Арктике по линии Ростуризма?

— Север России обладает колоссальным потенциалом. Однако стоимость арктических туров остается очень высокой и колеблется от 300 тыс. до 750 тыс. рублей в зависимости от туроператора, класса судна, уровня комфортабельности кают и длительности путешествия. Дороговизна морских туров в Арктику объясняется высокой стоимостью фрахта судов для туроператоров. Например, посетить парк «Русская Арктика» на Земле Франца-Иосифа и северной оконечности Новой Земли сейчас можно только по морю.

Фото из личного архива

В 2014 году общий пассажиропоток морских круизов в Арктике составлял 1,3 млн человек, при этом на долю российского сектора Арктики приходилось не более 0,1% пассажиропотока, который обслуживается иностранными круизными компаниями. Сейчас экспедиционный опыт и финансовая мощь иностранных круизных компаний практически исключают возможность для российских компаний самостоятельно организовывать и продавать на мировом рынке круизы в российской Арктике.

— Что тогда может предложить для арктических туристов Россия?

— Арктический круиз на Северный полюс — это эксклюзивный российский турпродукт. Россия — единственная страна в мире, которая морским путем доставляет туристов на вершину планеты. Рейсы на Северный полюс выполняются из Мурманска через Шпицберген или через Землю Франца-Иосифа с заходом на Новую Землю с осмотром птичьих базаров и наблюдением за арктическими животными на скале Рубин и в бухте Тихая, на островах Чампа, Рудольфа.

Кроме того, летом прошлого года Ростуризм вместе с заинтересованными федеральными органами власти запустил пилотный проект морских пассажирских перевозок в туристских целях по маршруту архипелаг Шпицберген — архипелаг Земля Франца-Иосифа — архипелаг Шпицберген.

Круизное судно «СиСпирит» осуществило три рейса по маршруту архипелаг Шпицберген — архипелаг Земля Франца-Иосифа — архипелаг Шпицберген, включающему посещение некоторых островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Кроме того, с 2004 года принимаются для рассмотрения заявки на осуществление туристских экспедиций и круизов в морских районах, прилегающих к северному побережью России на Дальнем Востоке.