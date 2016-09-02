Донбасс предложил Украине стать конфедерацией

Для разрешения кризиса на востоке Украины необходимы смена власти в Киеве и создание конфедерации на всей территории страны. Об этом «Известиям» заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

— Лучше всего в качестве формы государственного устройства Украине подходит конфедерация, — сказал Басурин.

При этом он подчеркнул, что еще одним необходимым условием для разрешения конфликта в Донбассе является смена власти в Киеве.

— Я всегда об этом говорил — пока власть в Киеве не поменяется, решить проблему Донбасса мирным путем не получится. Решение кризиса — в смене украинской власти, — заявил Эдуард Басурин.

С ним согласен и депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко. По его словам, преобразование Украины в конфедерацию неизбежно.

— Необходима сначала смена власти, а потом — конфедерация. Однако, если бы конфедерация была возможна сейчас, подобный процесс автоматически привел бы к смене власти. Именно поэтому Украина так упорствует в невыполнении Минских соглашений. Именно в этом — причина затягивания их реализации. Если идти по пути Минска, то здесь подразумевается либо федерализация, либо конфедерация, — подчеркнул Руденко. — Для населения Украины это единственный возможный выход, чтобы учесть региональные, конфессиональные и этнические особенности украинского народа. Эта модель могла бы помочь избежать трагических событий 2014 года. Но нынешние власти на такое не пойдут, если только Минские соглашения начнут реализовываться без их согласия. Да и что страшного в конфедерации? Исторически это неизбежно.

Несмотря на то что режим прекращения огня был объявлен в Донбассе с полуночи 1 сентября, в Донецке сомневаются в его долгосрочности.

По состоянию на 1 сентября, по оценкам обеих сторон, режим тишины в целом соблюдается. Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, по состоянию на утро не было ни одного обстрела.

Министерство обороны Донецкой Народной Республики также отметило соблюдение режима тишины со стороны украинских силовиков.

— В связи с достигнутыми договоренностями о полном прекращении огня с 00.00 1 сентября отмечаем, что в целом принятое решение соблюдалось. Что подтверждает и СЦКК, который не зафиксировал в ночное время применение противником запрещенного Минскими соглашениями вооружения, — сообщили в ведомстве.

Накануне объявления о прекращении огня глава ЛНР Игорь Плотницкий также заявил, что установить перемирие в Донбассе сможет только смена власти на Украине.



— Никакое давление — ни с запада, ни с востока, ни с севера или юга — не способно заставить Киев надолго прекратить огонь... Установить прочный мир в Донбассе могут только полный демонтаж нынешнего режима в Киеве и глубокая программа по денацификации Украины, как это было в Германии в 1945 году. Чем скорее Запад это поймет, тем меньше средств и времени это займет, — сказал Плотницкий.