Лекарства будут выдавать по электронным рецептам

Лекарства начнут выдавать по электронным, а не бумажным рецептам — внедрение такой системы предусмотрено в «дорожной карте» по развитию телемедицинских технологий в России, которая была подготовлена экспертным советом при правительстве России и направлена в Минздрав на согласование. Пилотное внедрение оказания телемедицинских услуг (частью которых является и выдача электронных рецептов) должно быть запущено в четырех регионах России — Татарстане, Московской области, Москве и Калужской области — до начала 2017 года. В пресс-службе Минздрава сообщили, что поддерживают переход к электронным рецептам.

— Это позволит значительно сократить время выписывания рецепта, позволит исключить ошибки при назначении, упростит повторные назначения, — пояснили в пресс-службе Минздрава.

В тексте «дорожной карты» сказано, что прежде, чем выписка электронного рецепта станет доступной, нужно доработать регламент ведения государственного реестра лекарственных средств. Ответственным за выполнение значится Минздрав. Сейчас этот реестр уже существует. В нем содержится информация о зарегистрированных в России лекарственных препаратах. Ведением реестра занимается Минздрав.

Руководитель комитета «Интернет+Медицина» ИРИ, профессор кафедры медицинской информатики 1-го медицинского университета им. И.М. Сеченова Георгий Лебедев рассказал, что перед тем, как появится возможность выписывать электронные рецепты, необходимо решить ряд проблем: придать легитимный характер реестру врачей, так как сейчас он существует и ведется Минздравом, но официального статуса у него нет. Кроме того, потребуется создать отдельный реестр электронных рецептов. К этой системе будут иметь доступ аптеки и врачи.

По словам Лебедева, в электронном рецепте будут указаны данные пациента или его идентификационные номер из полиса обязательного медицинского страхования и номер лекарства из реестра лекарственных средств.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» рассказали, что они подготовили законопроект, в котором предусмотрели право врачей выписывать электронные рецепты, поставив свою электронную подпись.



Глава соцсети «Доктор на работе» Станислав Сажин рассказал, что 60% лекарств по закону должны отпускаться в аптеке по рецепту, но реально по рецепту отпускаются только препараты для льготных категорий граждан или лекарства, содержащие наркотические вещества.

— Врачи боятся выписывать рецепты на наркотические вещества. Они могут много раз перестраховаться и собрать консилиум из нескольких врачей, прежде чем выписать рецепт. Ведь если они неверно поставят диагноз и выпишут рецепт не нуждающемуся больному, то их могут привлечь как соучастника по распространению наркотиков, — рассказал Станислав Сажин. — Аптекари по той же причине боятся выдавать такие препараты, ведь они могут не распознать поддельного рецепта. По закону список препаратов, которые должны выдаваться по рецептам, очень большой. Например, «Виагру» или противозачаточные средства должны продавать по рецепту. Если это не препарат, содержащий наркотики, то врач выписывает какую-либо справку или любую другую бумажку, но не официальный рецепт.

По словам Станислава Сажина, это происходит из-за того, что нет ответственности за продажу лекарственных средств без рецепта, если они не содержат наркотические и сильнодействующие вещества.

