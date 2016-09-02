Строительство дорог удвоят за счет штрафов ГИБДД

Минтранс разработал изменения в Бюджетный кодекс, которые обяжут субъекты передавать дорожные платежи и штрафы за нарушение правил движения в местные дорожные фонды. О подготовке такой инициативы еще в апреле заявлял министр транспорта Максим Соколов, в среду подготовленный проект поправок наконец был опубликован. Проект предполагает передачу 10 видов платежей напрямую в местные фонды, что позволит получить до 120 млрд рублей дополнительно на строительство дорог и будет способствовать решению задачи по удвоению строительства и реконструкции автодорог регионального значения, рассчитывают в Минтрансе.

Сейчас штрафы за нарушение ПДД идут в бюджеты субъектов, как и налоги. При этом на региональном уровне около 40 субъектов определили, что будут перенаправлять эти деньги в местные дорожные фонды на ремонт дорог либо полностью, либо частично. В марте в ходе Госсовета президент Владимир Путин поручил на законодательном уровне закрепить обязательную передачу в региональные дорожные фонды денег, которые поступают в виде штрафов за нарушение ПДД.

Аналитик ИКRye, Man & Gor Securities Андрей Третельников затруднился оценить, значимой ли для регионального дорожного строительства является сумма в 120 млрд рублей. С одной стороны, это треть от направляемой федеральным центром суммы, с другой — форматы, качество и соответственно стоимость дорог в регионах разнятся.

Денег регионам на ремонт дорог не хватает. Однако федеральный бюджет также не имеет лишних ресурсов. Директор департамента межбюджетных отношений Лариса Ерошкина в июле сообщала, что «трансферты, которые связаны с предоставлением регионам поддержки на дорожную деятельность, от уровня текущего года сокращаются почти в два раза». В этой ситуации у регионов практически не остается иного выхода, кроме как самим начать финансировать строительство дорог.

Строительство и обслуживание дорог сегодня финансируются из федерального дорожного фонда, который формируется за счет бюджетных средств (не менее 345 млрд рублей ежегодно плюс инфляция), а также налоговых и прочих поступлений, в том числе от нового сбора за проезд большегрузов по федеральным трассам. На 1 августа объем фонда на текущий год определен в размере 570,6 млрд рублей. Из этих средств Минфин формирует трансферты в региональные дорожные фонды, которые пополняются также за счет акцизов на бензин. Доля отчислений акцизных сборов в региональные фонды сокращается: весной она была снижена со 100 до 88% с одновременным повышением ставок акцизов из-за сложной ситуации с доходами федерального бюджета. В 2017 году доходы от акцизов на нефтепродукты планируются в размере 351,6 млрд рублей, из них 309,4 млрд может поступить в региональные фонды.

Транспортные компании инициативу Минтранса поддержали.

— Если речь идет действительно о фактическом перераспределении финансов, а не о новых видах сборов для участников дорожного движения, то, конечно, инициатива правильная, — считает руководитель транспортной службы логистической компании «ПЭК» Игорь Алексашов. Он также отметил, что сейчас заметны усилия в повышении интенсивности проведения дорожных работ.

Поддерживает инициативу также и директор по транспорту FM Logistic Александр Дьяконов.

— Качество дорожного полотна за пределами Московской области оставляет желать лучшего, это ведет к повышенному износу транспортных средств, что увеличивает финансовую нагрузку на перевозчиков, — рассказал он. Причем, по его словам, наихудшее качество дорог — в Самарской области, а прямо противоположная ситуация — в Татарстане, где разработана система мер, предупреждающих быстрый износ дорожного полотна.

И если выделение дополнительных средств на дороги экспертами оценивается положительно, то главный вопрос, которым они задаются, — какова будет реакция смежных ведомств, прежде всего курирующего налоговую систему Минфина. Впрочем, по мнению заместителя директора направление «Финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Андрея Аусева, шансы на одобрение законопроекта достаточно высоки, хотя у Минфина могут возникнуть и возражения.

— Перечисление денежных средств для целевого использования в дорожный фонд снижает возможности для маневров по перераспределению бюджетных средств, например, с целью выполнения иных социальных обязательств, — отметил он.

Регионы регулярно жалуются на недофинансированность своих дорожных программ. По оценкам казначейства, занижение прогнозных доходов региональных дорожных фондов составило порядка 50 млрд рублей, еще более 8 млрд рублей было отвлечено на налоги на имущество дорог, а кассовое неисполнение по региональным дорожным фондам составило около 100 млрд рублей.

Качество дорог страдает не столько из-за нехватки денег, сколько из-за их неэффективного расходования, уверены в Счетной палате. Контрольное ведомство недавно опубликовало итоги выборочной (для Калужской и Воронежской областей) проверки финансирования дорожного строительства, которые показали серьезные проблемы в этой сфере. Неудовлетворенное состояние дорог наблюдалось, несмотря на рост доходов от акцизов до фактических 3,8 млрд рублей в прошлом году против 2,4 млрд рублей прогнозных, в Воронежской области. Также Счетная палата заявила о недостоверности отчетов об использовании межбюджетных трансфертов в обоих регионах. Об итогах проверки по всем остальным регионам станет известно к концу года.

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