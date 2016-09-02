Боярский, Расторгуев и Бутман стали доверенными лицами ЕР

«Единая Россия» определилась с доверенными лицами партии на выборах седьмого созыва Госдумы. Единороссы намерены зарегистрировать 814 человек, список которых в ближайшее время будет направлен в Центризбирком. Как удалось выяснить «Известиям», больше всего в партии рассчитывают на помощь со стороны работников сферы образования и науки, представителей общественных организаций и гражданских активистов, а также промышленников и предпринимателей. Именно на эти категории приходится более половины всех доверенных лиц «Единой России».



Зампред ЦИК «Единой России» Константин Мазуревский рассказал «Известиям», что список формировался из числа профессионалов в конкретных областях, авторитетов среди своих коллег и избирателей. Он пояснил, что кандидатуры доверенных лиц были предложены региональными отделениями партии.



На выборах 2016 года единороссы не стали прибегать к массовому использованию медийных личностей в качестве доверенных лиц. Впрочем, в списке, который единороссы направят в Центризбирком, есть немало деятелей культуры, звезд спорта и известных журналистов. Среди них худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук и директор Большого московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, худрук Ленкома Марк Захаров, российский актер Владимир Меньшов, гендиректор Большого театра Владимир Урин, телеведущая Арина Шарапова и спортивный комментатор Виктор Гусев, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, певец Алексей Глызин, а также артисты Илона Броневицкая, Николай Расторгуев и Михаил Боярский, известная гимнастка Светлана Хоркина и летчик-космонавт Сергей Крикалев.



Больше всего в списке доверенных ЕР работников из сферы образования и науки — более 220. Среди них ректоры ведущих вузов. Агитировать за партию власти будут ректоры МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин, РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, а также ректоры МФТИ, МАИ, МГУ технологий и управления им. Разумовского.

Общественные организации в списке доверенных представят 154 человека, а предпринимателей и промышленников — 108, среди которых президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Таким образом, партия власти зарегистрирует своих доверенных лиц одной из последних среди политических сил, участвующих в парламентских выборах. Однако в самой партии отмечают, что доверенные лица начали вести свою деятельность заранее, а с регистрацией их в ЦИК не спешили, пока не был сформирован окончательных список. Некоторые партии, которые подали списки раньше, в итоге были вынуждены несколько раз их дополнять.



Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что решение сделать акцент на региональных лидерах общественного мнения укрепляет агитационную сеть ЕР.