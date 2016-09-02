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Боярский, Расторгуев и Бутман стали доверенными лицами ЕР

Более 800 лидеров общественного мнения помогут партии власти мобилизовать электорат в регионах

Фото: РИА Новости/ Игорь Руссак

«Единая Россия» определилась с доверенными лицами партии на выборах седьмого созыва Госдумы. Единороссы намерены зарегистрировать 814 человек, список которых в ближайшее время будет направлен в Центризбирком. Как удалось выяснить «Известиям», больше всего в партии рассчитывают на помощь со стороны работников сферы образования и науки, представителей общественных организаций и гражданских активистов, а также промышленников и предпринимателей. Именно на эти категории приходится более половины всех доверенных лиц «Единой России».

Зампред ЦИК «Единой России» Константин Мазуревский рассказал «Известиям», что список формировался из числа профессионалов в конкретных областях, авторитетов среди своих коллег и избирателей. Он пояснил, что кандидатуры доверенных лиц были предложены региональными отделениями партии.

На выборах 2016 года единороссы не стали прибегать к массовому использованию медийных личностей в качестве доверенных лиц. Впрочем, в списке, который единороссы направят в Центризбирком, есть немало деятелей культуры, звезд спорта и известных журналистов. Среди них худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман, директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова, худрук и директор Большого московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, худрук Ленкома Марк Захаров, российский актер Владимир Меньшов, гендиректор Большого театра Владимир Урин, телеведущая Арина Шарапова и спортивный комментатор Виктор Гусев, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, певец Алексей Глызин, а также артисты Илона Броневицкая, Николай Расторгуев и Михаил Боярский, известная гимнастка Светлана Хоркина и летчик-космонавт Сергей Крикалев.

Больше всего в списке доверенных ЕР работников из сферы образования и науки  более 220. Среди них ректоры ведущих вузов. Агитировать за партию власти будут ректоры МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, МГЮА им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин, РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, а также ректоры МФТИ, МАИ, МГУ технологий и управления им. Разумовского.

Общественные организации в списке доверенных представят 154 человека, а предпринимателей и промышленников  108, среди которых президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Таким образом, партия власти зарегистрирует своих доверенных лиц одной из последних среди политических сил, участвующих в парламентских выборах. Однако в самой партии отмечают, что доверенные лица начали вести свою деятельность заранее, а с регистрацией их в ЦИК не спешили, пока не был сформирован окончательных список. Некоторые партии, которые подали списки раньше, в итоге были вынуждены несколько раз их дополнять.

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что решение сделать акцент на региональных лидерах общественного мнения укрепляет агитационную сеть ЕР.

 Она должна состоять не только из активистов на низовом уровне, которые распространяют агитационные материалы, но должны быть и лидеры общественного мнения, которые в содержательном смысле являются основой сети. Некие лица кампании, которые могут помочь партии в регионах,  пояснил он.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Боярский, Расторгуев и Бутман стали доверенными лицами ЕР

Боярский, Расторгуев и Бутман стали доверенными лицами ЕРБолее 800 лидеров общественного мнения помогут партии власти мобилизовать электорат в регионах

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