ВМФ России ударит по террористам в Сирии с особой точностью

Палубные боевые самолеты российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», уходящего в ноябре нынешнего года на боевую службу к берегам Сирии, получат уникальные возможности по поражению наземных целей.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны России, палубные истребители Су-33 в настоящее время оснащаются специализированной вычислительной подсистемой СВП-24, позволяющей применять обычные неуправляемые фугасные болванки с точностью управляемого оружия. А недавно пополнившие состав российской морской авиации новейшие МиГ-29КР нанесут удар по противнику корректируемыми авиабомбами и ракетами.

По плану главного командования Военно-морского флота России, корабельная группа, в состав которой и войдет тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Кузнецов», отправится на боевую службу в ноябре нынешнего года.

Всего, по данным «Известий», в состав авиагруппы единственного российского авианосца на время предстоящего боевого похода войдут порядка десяти истребителей Су-33 и четыре МиГ-29КР. Правда, состав еще окончательно не утвержден и возможны замены.

— Су-33, оборудованные СВП-24, будут наносить удар по противнику, используя свободнопадающие бомбы, — пояснил «Известиям» представитель российского военного ведомства, знакомый с ситуацией. — А вот список авиационных средств поражения (АСП), которые должны применять МиГ-29, пока полностью не определен. Но планируется, что это будут корректируемые бомбы семейства КАБ-500, в том числе и наводящиеся по сигналу ГЛОНАСС, а также ракеты Х-35.

Как рассказал «Известиям» представитель авиастроительной отрасли, знакомый с ходом работ, полеты МиГ-29КР с палубы авианосца «Кузнецова» только начались. Одна из главных задач — проверить взаимодействие инерциальной навигационной системы самолета с комплексом выставки инерциальных систем летательных аппаратов «Ильмень», недавно установленным на борту авианесущего крейсера.

— От правильности выставки «инерциалки» МиГ-29КР на качающейся и движущейся палубе зависит точность наведения и боевого применения по наземным и морским целям. Только после окончания работ станет окончательно понятно, какие именно АСП смогут применять «двадцать девятые» взлетающие с палубы «Кузнецова», — пояснил собеседник «Известий».



Специализированная вычислительная подсистема СВП-24, разработанная компанией «Гефест и Т», — это всего несколько блоков, устанавливающихся непосредственно в бортовое оборудование боевого самолета. Исходя из положения самолета в пространстве, его координат и параметров полета, а также данных о цели, СВП рассчитывает оптимальную траектории сброса бомбы. При этом максимальное отклонение от цели не превышает нескольких метров.

В компании «Гефест и Т» «Известиям» подтвердили, что работы по СВП-24 ведутся, но от дальнейших комментариев отказались.



— Оснащенные СВП-24 фронтовые бомбардировщики Су-24М стали основной рабочей лошадкой российских Воздушно-космических сил в Сирии, — рассказал «Известиям» военный эксперт Антон Лавров. — Машины показали достаточно высокую точность, что заметили и оценили военные эксперты из многих стран.

Как отметил Антон Лавров, СВП-24 — это достойная замена очень популярным в военно-воздушных силах развитых стран мира корректируемым по GPS авиабомбам. Российская система при близких показателях точности за счет использования обычных фугасных болванок обходится гораздо дешевле.

— Поручение президента России об оснащении Су-33 СВП-24 вышло в конце прошлого года. Но из-за определенных юридических трудностей контракт был подписан только весной нынешнего года, — рассказал «Известиям» представитель российского Военно-морского флота, знакомый с ситуацией. — Первый модернизированный борт уже передан морской авиации. Еще два в настоящее время проходят модернизацию в подмосковном Жуковском.

По словам собеседника, хотя сроки работ поджимают, но военные уверены, что к моменту выхода корабля на боевую службу хотя бы одна эскадрилья из десяти Су-33 будет готова.



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