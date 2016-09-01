IPC отказался допустить на Паралимпиаду более 175 спортсменов из РФ

В Международном паралимпийском комитете заявили, что симпатизируют отстраненным атлетам
Более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые начнутся 7 сентября. Об этом сообщил Международный паралимпийский комитет (IPC).
«IPC симпатизирует всем российским атлетам, которые в настоящее время не в состоянии выступить на Играх-2016. После того как Паралимпийский комитет России покажет, что в состоянии эффективно соблюдать антидопинговый кодекс, IPC будет рад приветствовать российских спортсменов на международных соревнованиях», – заявил исполнительный директор IPC Хавьер Гонсалес, передает «РИА Новости».
Напомним, более 200 российских паралимпийцев обратились в IPC с просьбой об индивидуальном допуске на Игры в Рио после того, как 7 августа комитет объявил, что российские паралимпийцы отстранены от Игр-2016, а Паралимпийский комитет России лишен членства в организации. 15 августа ПКР опротестовал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако апелляция была отклонена.
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