Поздравляя студентов МГИМО с началом нового учебного года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с программной речью, отразившей российскую позицию по всем ключевым векторам внешней политики.

В том числе он отметил, что на пути к многополярному миру существуют препятствия, которые проистекают «из стремления наших западных партнеров сохранить глобальное доминирование... Они претендуют на монополию на истину и используют широкий набор, как правило, нелегитимных методов принуждения». В то же время российские подходы к решению международных вопросов разделяет подавляющее большинство государств.

Иными словами, мир устал от постоянных попыток вмешательства США во внутренние дела суверенных государств.

Это действительно так: в мире растет раздражение по поводу грубых методов, которыми Соединенные Штаты утверждают свое превосходство в мировой политике. При этом США вмешиваются во внутренние дела не только стран «третьего мира», но и своих ближайших военно-политических союзников на Западе — Германии, Франции, Италии.

Специальные службы США слушают телефонные переговоры лидеров западных государств, а затем используют эти данные для их шантажа, и никого это по большому счету не смущает.

США силой навязывают европейским союзникам гибельные для их экономики антироссийские санкции, и просвещенные европейские страны, гордящиеся своими традициями и культурой, вынуждены подчиняться.

Европа, когда-то колонизировавшая Дикий Запад, сегодня фактически стала полуколонией Соединенных Штатов, которые стремятся окончательно закрепить над ней свой контроль. В том числе и затягивая на шее Европейского союза удавку «Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства», ставящего национальные правительства европейских стран в кабальную зависимость от американских транснациональных корпораций. Такое потребительское отношение США к своим европейским союзникам, которые, кстати сказать, принимали участие во всех военных авантюрах Вашингтона в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, а затем и на Украине, вызывает у европейцев не только горечь и недоумение, но и острое чувство раздражения.

Европейцы понимают, что ими пользуются, как аборигенами во время колонизации Нового Света. Но при этом предпочитают делать вид, что все нормально и ничего не происходит. Никто из них не находит в себе сил и смелости бросить вызов насквозь прогнившему диктату США. За последние десятилетия единственной страной, решившейся на этот шаг, стала Россия.

Соединенные Штаты, в отличие от своих коллег из Старого Света, действительно ведут себя в мировой политике грубо, цинично и предельно расчетливо: они не останавливаются перед применением силы, если заранее знают, что перед ними — слабый противник, не способный оказать достойное сопротивление. Это соответствует их протестантскому менталитету, базовыми принципами которого являются «успешность» как признак богоизбранности и «полезность конечного результата»: цель оправдывает средство, «ничего личного». Если цель — установление демократии по всему миру, то для достижения этой цели пригодны любые средства, в том числе и войны.

В том же случае, если задавить объект влияния с первого раза не удается, в ход идут более тонкие и более дорогие методы. Например, «цветные революции» — технология организации государственных переворотов, выдаваемых за стихийные выступления народных масс, не согласных с политикой действующей власти. Вокруг нарастающих «народных» протестов разворачивается полномасштабная информационная война, в фокусе которой оказываются первые лица государства и элиты, поддерживающие власть. Появляются «неизвестные снайперы», которые дают первый толчок к массовому кровопролитию с обеих сторон, — работа этих групп отмечена и в Вильнюсе, и в Киеве. География применения этих методов американцами может меняться, но характерный почерк исполнителей при этом всегда остается одним и тем же, указывающим на страну их происхождения.

Европа в этой игре, ведущейся Соединенными Штатами, занимает довольно странное положение.

С одной стороны, европейцы долгое время безоговорочно поддерживали все действия Вашингтона, послушно принимали участие во всех военных конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии и несли потери. В частности, именно англо-французские войска начали военную интервенцию в Ливию. При этом США пообещали своим европейским союзникам своего рода «зонтик» — защитить их от всех мыслимых и немыслимых угроз. Однако, когда ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ), возникшая как результат проектной деятельности США, пришла в Европу и взорвала заряды в Париже, организовала теракт в Ницце, США скромно уведомили французов, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», нечего было в Ливию лезть. На деле «зонтик» оказался дырявым.

Анализируя принципы внешней политики Вашингтона, приходишь к выводу, что США в принципе не могут смириться с мыслью, что в мире может существовать мнение, отличное от их собственного. Или что могут существовать государства, проводящие самостоятельный курс, без оглядки на Белый дом и Госдеп. При этом многие связывают это с тем, что США любыми способами пытаются сохранить свое доминирование, глобальный диктат, сформировавшийся в период эпохи однополярного мира. Об этом, в частности, говорил С.В. Лавров, отмечая, что США не хотят замечать того, что мир изменился и стал многополярным.

Вместе с тем характерной чертой американской политики является то, что американцы — молодая нация и в мировой политике они действуют как импульсивные подростки, которые сначала наломают дров, а разгребать последствия этих действий предоставляют другим. Примером является нашествие мигрантов в Европу, вызванное инициированными американцами «арабской весной» и войнами в Ливии и Сирии.

США не думают о последствиях, и это — колоссальная проблема для безопасности современного мира.

Автор — профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности России

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