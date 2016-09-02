Сроки запуска ангольского спутника перенесли из-за Украины

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» вынуждена отложить старт ракеты с ангольским спутником Angosat из-за срыва контракта украинской стороной, не поставившей ракету «Зенит», с помощью которой планировалось выведение аппарата на геостационарную орбиту. Создание самого космического аппарата РКК «Энергия» планирует завершить в течение примерно двух месяцев.

— В процессе реализации контракта украинская сторона, также принимавшая в нем участие, сорвала сроки поставки ракеты-носителя, что привело к угрозе не исполнения контракта, — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Сейчас специалисты госкорпорации решают, с помощью какой ракеты построенный по заказу Анголы космический аппарат будет выведен на орбиту. Окончательное решение пока не принято.

— Предстоит серьезная работа по адаптации головного обтекателя для возможности вывода спутника на орбиту, — подчеркнули в пресс-службе «Роскосмоса».

Космический аппарат Angosat предназначен для обеспечения телерадиовещания в Африке. По условиям контракта создается не только спутник, но и комплексы управления его полетом. Такие центры уже построены и в Луанде, и в Королеве, отметили в «Роскосмосе».

Рамочный контракт на создание и запуск первого спутника вещания для Анголы был заключен еще в 2009 году при посредничестве «Рособоронэкспорта». В 2011 году Внешэкономбанк, банк ВТБ и Росэксимбанк предоставили министерству финансов Республики Ангола кредитные средства на общую сумму $278,46 млн сроком до 13 лет.

Помимо изготовления космического аппарата контракт предусматривает проведение работ по модернизации существующего в настоящее время наземного сегмента системы спутникового телевизионного вещания и связи Анголы.

Отношения «Роскосмоса» и украинского «Южмашзавода», выпускавшего ракеты «Зенит», разладились в 2014 году. Тогда российские предприятия космической отрасли перешли с украинским предприятием на ту же схему, что и «Газпром» с «Нафтогазом», — то есть на предоплату. В результате «Южмаш» не смог оплачивать комплектующие и вскоре остановил производство ракет.

— Адаптация спутника под новую ракету — это муторная работа, она может занять до полугода, — рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Если меняется носитель и разгонный блок, то придется перестраивать интерфейс, то есть все кабели, разъемы — всё это должно совпадать. При этом, возможно, нужно еще делать новый обтекатель.

В последний раз ракета «Зенит» стартовала с космодрома Байконур в прошлом году. При этом еще в 2014 году «Роскосмос» принял решения отказаться от закупок «Зенитов» в дальнейшем. На замену украинскому носителю предполагается создать новый ракетный комплекс «Сункар» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Первый полет «Сункара» планируется осуществить в 2025 году, после чего будет прекращена эксплуатация носителей «Протон».