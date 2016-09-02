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Сроки запуска ангольского спутника перенесли из-за Украины

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«Роскосмос» подбирает замену ракете «Зенит», с помощью которой ранее планировалось вывести на орбиту созданный в РКК «Энергия» космический аппарат Angosat

Фото: РИА Новости/ Олег Урусов

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» вынуждена отложить старт ракеты с ангольским спутником Angosat из-за срыва контракта украинской стороной, не поставившей ракету «Зенит», с помощью которой планировалось выведение аппарата на геостационарную орбиту. Создание самого космического аппарата РКК «Энергия» планирует завершить в течение примерно двух месяцев.

 В процессе реализации контракта украинская сторона, также принимавшая в нем участие, сорвала сроки поставки ракеты-носителя, что привело к угрозе не исполнения контракта,  сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Сейчас специалисты госкорпорации решают, с помощью какой ракеты построенный по заказу Анголы космический аппарат будет выведен на орбиту. Окончательное решение пока не принято.

 Предстоит серьезная работа по адаптации головного обтекателя для возможности вывода спутника на орбиту,  подчеркнули в пресс-службе «Роскосмоса».

Космический аппарат Angosat предназначен для обеспечения телерадиовещания в Африке. По условиям контракта создается не только спутник, но и комплексы управления его полетом. Такие центры уже построены и в Луанде, и в Королеве, отметили в «Роскосмосе».

Рамочный контракт на создание и запуск первого спутника вещания для Анголы был заключен еще в 2009 году при посредничестве «Рособоронэкспорта». В 2011 году Внешэкономбанк, банк ВТБ и Росэксимбанк предоставили министерству финансов Республики Ангола кредитные средства на общую сумму $278,46 млн сроком до 13 лет.

Помимо изготовления космического аппарата контракт предусматривает проведение работ по модернизации существующего в настоящее время наземного сегмента системы спутникового телевизионного вещания и связи Анголы.

Отношения «Роскосмоса» и украинского «Южмашзавода», выпускавшего ракеты «Зенит», разладились в 2014 году. Тогда российские предприятия космической отрасли перешли с украинским предприятием на ту же схему, что и «Газпром» с «Нафтогазом», — то есть на предоплату. В результате «Южмаш» не смог оплачивать комплектующие и вскоре остановил производство ракет.

 Адаптация спутника под новую ракету  это муторная работа, она может занять до полугода,  рассказал научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.  Если меняется носитель и разгонный блок, то придется перестраивать интерфейс, то есть все кабели, разъемы  всё это должно совпадать. При этом, возможно, нужно еще делать новый обтекатель.

В последний раз ракета «Зенит» стартовала с космодрома Байконур в прошлом году. При этом еще в 2014 году «Роскосмос» принял решения отказаться от закупок «Зенитов» в дальнейшем. На замену украинскому носителю предполагается создать новый ракетный комплекс «Сункар» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек». Первый полет «Сункара» планируется осуществить в 2025 году, после чего будет прекращена эксплуатация носителей «Протон».

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Сроки запуска ангольского спутника перенесли из-за Украины

Сроки запуска ангольского спутника перенесли из-за Украины«Роскосмос» подбирает замену ракете «Зенит», с помощью которой ранее планировалось вывести на орбиту созданный в РКК «Энергия» космический аппарат Angosat

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Анатолий Вассерман

публицист

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