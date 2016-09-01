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В Ессентуках 215 человек остались без крова после пожара

Огонь полностью разрушил седьмой этаж многоэтажного дома, пострадали квартиры на нижних этажах, залитые водой

Более 200 человек остались без жилья после пожара в многоэтажном доме в Ессентуках. Из них 34 размещены в здравницах, остальные  у родственников и знакомых.

«В доме уже начались работы по подготовке к восстановлению инженерных коммуникаций, пуске электричества, воды и тепла. Сейчас идет оценка ущерба, работают эксперты, которые определят, подлежит ли жилье восстановлению или нет»,  говорится в сообщении администрации города.

Напомним, в понедельник, 29 августа, в 4 часа утра в Ессентуках загорелась квартира на седьмом этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Энгельса. Позже огонь перекинулся на крышу строения. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Погибли два человека  женщина, заснувшая с сигаретой, и ее 92-летняя соседка. От огня седьмой этаж многоквартирного дома практически разрушен, квартиры на нижних этажах были залиты водой при тушении пожара.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В Ессентуках 215 человек остались без крова после пожара

Огонь полностью разрушил седьмой этаж многоэтажного дома, пострадали квартиры на нижних этажах, залитые водой

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