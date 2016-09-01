В Ессентуках 215 человек остались без крова после пожара

Более 200 человек остались без жилья после пожара в многоэтажном доме в Ессентуках. Из них 34 размещены в здравницах, остальные — у родственников и знакомых.



«В доме уже начались работы по подготовке к восстановлению инженерных коммуникаций, пуске электричества, воды и тепла. Сейчас идет оценка ущерба, работают эксперты, которые определят, подлежит ли жилье восстановлению или нет», — говорится в сообщении администрации города.

