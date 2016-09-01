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МВФ заявил об улучшении состояния российской экономики

По данным Международного валютного фонда, перспективы РФ улучшились благодаря сокращению издержек и повышению мировых цен на нефть

Низшая точка экономического спада в России пройдена, перспектива улучшилась вследствие снижения расходов на финансирование и роста цен на нефть.

Об этом говорится в аналитической записке, которую эксперты Международного валютного фонда (МВФ) подготовили к саммиту «большой двадцатки». Он пройдет 4-5 сентября в китайском Ханчжоу.

В июле МВФ улучшил прогноз по динамике ВВП России на 2016 год на 0,3 процентного пункта  до спада на 1,2%. Прогноз на 2017 год сохранен  фонд ожидает, что экономика России выйдет из рецессии, и рост составит 1%. Согласно среднесрочному прогнозу экономика нашей страны будет расти ежегодно на 1,5%.

Между тем в том же документе отмечается, что МВФ может в очередной раз понизить прогноз по росту экономики США из-за слабых итогов второго квартала. В текущем году фонд уже дважды понижал прогноз по росту американской экономики, сейчас он составляет 2,2%.

Основной темой саммита G20 в Китае станет «строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

МВФ заявил об улучшении состояния российской экономики

По данным Международного валютного фонда, перспективы РФ улучшились благодаря сокращению издержек и повышению мировых цен на нефть

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