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Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

На восточном побережье эвакуируют жителей

Землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии. Его магнитуда составила 7,1, эпицентр располагался на глубине более 30 км.

По данным геологической службы США, толчки были зафиксированы в 4.37 пятницы по местному времени в 167 км к северо-востоку от города Гисборн. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Местные жители сообщили, что почувствовали толчки и тряску.

По данным новозеландских СМИ, власти объявили эвакуацию жителей небольшого городка Толага Бэй на восточном побережье Северного острова из-за потенциальной угрозы цунами. Пока Тихоокеанский центр по предупреждению цунами заявил лишь об образовании волны высотой 21 см.

Через Новую Зеландию проходит Тихоокеанский «огненный пояс»  полоса вулканов и тектонических разломов длиной 40 тыс. км. В нем находится подавляющее большинство вулканов на Земле. Там же происходит 90% всех землетрясений.

В среду землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-западном японском острове Кюсю, который этой весной потрясла серия мощных подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась, однако было остановлено движение поездов.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

На восточном побережье эвакуируют жителей

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