КХЛ: ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»

Двукратный победитель чемпионата Континентальной хоккейной лиги выиграл со счетом 4:2
Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Попов, Кирилл Петров, Денис Денисов и Иван Телегин. У «Ак Барса» отличились Джастин Азеведо и Михаил Жуков, сообщает ТАСС.
В первом периоде за удар соперника клюшкой дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник хозяев Богдан Киселевич.
В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после пяти игр, идет первым, «Ак Барс» в Восточной конференции с шестью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.
В следующем матче ЦСКА 4 сентября дома сыграет с тольяттинской «Ладой», «Ак Барс» 3 сентября на выезде проведет матч против череповецкой «Северстали».
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