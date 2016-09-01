КХЛ: ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»

Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над казанским «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Попов, Кирилл Петров, Денис Денисов и Иван Телегин. У «Ак Барса» отличились Джастин Азеведо и Михаил Жуков, сообщает ТАСС.

В первом периоде за удар соперника клюшкой дисциплинарный штраф до конца игры получил защитник хозяев Богдан Киселевич.

В Западной конференции ЦСКА, набрав 12 очков после пяти игр, идет первым, «Ак Барс» в Восточной конференции с шестью очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

В следующем матче ЦСКА 4 сентября дома сыграет с тольяттинской «Ладой», «Ак Барс» 3 сентября на выезде проведет матч против череповецкой «Северстали».

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