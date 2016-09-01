В Новой Зеландии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Жителям прибрежных районов настоятельно рекомендуется держаться подальше от воды
В Новой Зеландии после мощного землетрясения в Тихом океана объявлена угроза цунами. Информацию об этом на своем официальном сайте разместило Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций страны.
«Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций объявило угрозу цунами для восточного побережья Северного острова (в том числе Окленда, Ваикато и залива Пленти), а также северной части Южного острова»,— говорится в сообщении.
По данным ведомства, цунами сформировалось близ мыса Ист-Кейп. Опасность цунами будет сохраняться на протяжении нескольких часов. Жителям прибрежных районов настоятельно рекомендуется держаться подальше от воды и ожидать дальнейших инструкций.
По информации агентства «Рейтер», местные власти объявили об эвакуации людей с некоторых прибрежных районов.
Как сообщила Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии, глубина очага землетрясения составила 30,7 км. Толчки были зафиксированы в 4.37 пятницы по местному времени (19.37 четверга мск) в 167 км к северо-востоку от города Гисборн.
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