Директор школы №57 прокомментировал информацию о растлении учениц

Ранее одного из педагогов московской школы в интернете обвинили в том, что он больше 16 лет вступал в связи с несовершеннолетними
Директор московской школы №57 Сергей Менделевич прокомментировал ситуацию с растлением учениц в этом учебном заведении. Одного из педагогов школы подозревают в связях с несовершеннолетними.
Менделевич в открытом письме учителям, ученикам и родителям, которое опубликовано на сайте школы, призвал всех принять участие в сборе информации, необходимой для расследования.
«Я призываю всех принять участие в этой неприятной, но необходимой для нашей школы работе. Эта работа уже начата с разных сторон неравнодушными и совестливыми людьми. Пока писалось письмо, стало известно, что к делу подключились следственные и контролирующие органы. Я этому рад», — заявил директор.
Ранее журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.
Управление следственного комитета по Москве начало проверку этой информации. Официальных комментариев по этому делу в СК пока не дают.
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