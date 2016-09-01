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Четверг,
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В Сирии за сутки 8 раз нарушался режим прекращения боевых действий

Об этом говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте Министерства обороны России

По данным Министерства обороны России, в Сирии за минувшие сутки был восемь раз нарушен режим прекращения боевых действий.

«Зафиксировано восемь нарушений: в провинциях Дамаск  пять и Латакия  три. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Арбил, Дума, Хараста, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума, Тубал в провинции Латакия вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами»,  говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Также сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным военизированным формированиям, которые ранее заявили о прекращении боевых действий и сообщили в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.​​​​​​​

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

В Сирии за сутки 8 раз нарушался режим прекращения боевых действий

Об этом говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте Министерства обороны России

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