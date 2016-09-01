В Сирии за сутки 8 раз нарушался режим прекращения боевых действий

По данным Министерства обороны России, в Сирии за минувшие сутки был восемь раз нарушен режим прекращения боевых действий.

«Зафиксировано восемь нарушений: в провинциях Дамаск — пять и Латакия — три. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Арбил, Дума, Хараста, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. При обстрелах населенных пунктов Ара, Брума, Тубал в провинции Латакия вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами», — говорится в информационном бюллетене, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Также сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России и ВВС Сирии не наносили удары по оппозиционным военизированным формированиям, которые ранее заявили о прекращении боевых действий и сообщили в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.​​​​​​​