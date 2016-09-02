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Российских хакеров подозревают в атаках на сайт WADA

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Целый ряд международных спортивных организаций обратились с жалобами на ежедневные хакерские нападения на их страницы в сети Интернет

Сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA) подвергается атакам хакеров в течение трех последних недель. Оливье Ниггли, гендиректор WADA, склонен считать, что этим занимаются кибервзломщики из России.

«Это происходит постоянно и очень раздражает. У нас есть серьезные подозрения, что эти хакеры из России», - приводит ТАСС слова господина Ниггли.

Одновременно ежедневный прессинг со стороны хакеров испытывают многие международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет (МОК).

«Известия» подробно писали о расследовании, которое WADA инициировало в отношении российских спортсменов после выхода фильма Хайо Зеппельта.

Напомним, что на основании отчета комиссии Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), и не допустила участия всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в Играх в Рио-де-Жанейро. Также Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил от соревнований всю паралимпийскую сборную РФ. 

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Российских хакеров подозревают в атаках на сайт WADA

Целый ряд международных спортивных организаций обратились с жалобами на ежедневные хакерские нападения на их страницы в сети Интернет

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