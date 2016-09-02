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СМИ Узбекистана: похороны Каримова пройдут в Самарканде 3 сентября

По сведениям информагентства «Фергана», на родине президента Узбекистана Ислама Каримова идет подготовка к его захоронению

Портал «Фергана» озвучил дату и место похорон первого президента Узбекистана Ислама Каримова, опубликовав фотографии с будущего места захоронения. Официально о смерти Каримова пока не объявлено.

Корреспондентами «Ферганы» в четверг, 1 сентября, сделаны фотографии, по мнению редакции СМИ свидетельствующие о том, что на кладбище Самарканда активно готовятся к предстоящим похоронам лидера государства. Могилу для него готовят рядом с захоронениями братьев и матери Ислама Каримова.

СМИ пишет, что о смерти главы Узбекистана сообщат в пятницу, а церемония захоронения состоится в субботу, 3-го сентября.

«На момент публикации этой статьи правительственный самолет с телом Ислама Каримова вылетел из Ташкента в Самарканд», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа появились сообщения о том, что Ислам Каримов находится в реанимации после перенесенного инсульта. «Известия» регулярно публиковали новости о состоянии здоровья узбекского лидера, и, в частности, одним из последних сообщений стало опровержение слухов о том, что президент Узбекистана обращался за лечением в Москву.

Однако, по мнению информагентства «Фергана», смерть президента Каримова наступила еще в понедельник, 29-го августа, примерно в 13:35 по московскому времени (в половине четвертого по Ташкенту).

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

СМИ Узбекистана: похороны Каримова пройдут в Самарканде 3 сентября

По сведениям информагентства «Фергана», на родине президента Узбекистана Ислама Каримова идет подготовка к его захоронению

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