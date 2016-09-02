Южная Корея: система THAAD не направлена против России

Глава Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что республика не станет использовать новейшую американскую противоракетную систему THAAD против России или других третьих стран и готова при необходимости дать дополнительные разъяснения.

«В таком контексте, нет никаких причин, чтобы THAAD была направлена против какой-либо третьей страны, в этом нет никакой реальной выгоды, у нас нет никаких намерений или планов сделать таким образом»,— заявила Пак Кын Хев письменном интервью агентству «РИА Новости», отвечая на вопрос о том, не навредят ли планы новой ПРО в Южной Корее отношениям с Россией.

Также президент Южной Кореи отметила, что дислокация THAAD – это мера для самообороны, «и это решение было неизбежным для того, чтобы защитить безопасность государства и жизни граждан от северокорейской ракетной и ядерной угроз, которые все более и более растут с каждым днем».

По словам Пак Кын Хе, суть проблемы «заключается в ядерной и ракетной угрозах КНДР, и если мы сможем убрать ядерную угрозу Северной Кореи, то естественным образом необходимость в дислокации THAAD исчезнет».

«За это время наше правительство в полной мере разъясняло нашу основную позицию российской стороне, а если Москва в чем-то увидит необходимость дополнительных пояснений, то мы и впредь будем продолжать тесные контакты», — добавила президент Южной Кореи.

Ранее «Известия» писали, что согласно заявлениям главы южнокорейского МИД Юн Бён Се, американская противоракетная система THAAD в Южной Корее не будет направлена против России и Китая.

Комментируя протесты правительств РФ и КНР, Юн Бён Се сообщил, что объявленные на прошлой неделе планы развертывания системы высотного заатмосферного перехвата ракет «не направлены против Китая, России или иных третьих стран», передает агентство «Рёнхап».

