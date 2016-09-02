Путин: РФ не против возможного участия Японии в капитале «РусГидро»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет приветствовать, если Токио войдет в капитал «РусГидро».



При этом президент отметил, что нужно договариваться об условиях вхождения в капитал.



«Если японские партнеры и друзья собираются войти в капитал, мы будем это только приветствовать. Мы не видим никаких политических ограничений… Вы сказали про американские санкции, но мы никаких санкций в отношении Японии не вводили и вводить не собираемся», — сказал Путин на встрече с инвесторами на ВЭФ.



Он подчеркнул, что «РусГидро» не будут ни с кем сливать, она будет функционировать как самостоятельная структура.



«РусГидро» является одной из крупнейших мировых компаний в своей сфере, которая будет работать самостоятельно. Мы не собираемся ее ни с кем сливать, никак поглощать», — сказал президент, подчеркнув, что «ничего подобного здесь происходить не будет».



ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.

