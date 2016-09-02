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Путин: РФ не против возможного участия Японии в капитале «РусГидро»

Президент РФ также отметил, что компания продолжит работать самостоятельно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет приветствовать, если Токио войдет в капитал «РусГидро». 

При этом президент отметил, что нужно договариваться об условиях вхождения в капитал.

«Если японские партнеры и друзья собираются войти в капитал, мы будем это только приветствовать. Мы не видим никаких политических ограничений… Вы сказали про американские санкции, но мы никаких санкций в отношении Японии не вводили и вводить не собираемся», — сказал Путин на встрече с инвесторами на ВЭФ.

Он подчеркнул, что «РусГидро» не будут ни с кем сливать, она будет функционировать как самостоятельная структура.

«РусГидро» является одной из крупнейших мировых компаний в своей сфере, которая будет работать самостоятельно. Мы не собираемся ее ни с кем сливать, никак поглощать», — сказал президент, подчеркнув, что «ничего подобного здесь происходить не будет».

ПАО «РусГидро» — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин: РФ не против возможного участия Японии в капитале «РусГидро»

Президент РФ также отметил, что компания продолжит работать самостоятельно

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