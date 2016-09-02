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МЧС официально подтвердило гибель начальника Приморского управления

Олег Федюра погиб при исполнении служебных обязанностей, его тело было обнаружено водолазами в утонувшем «КамАЗе»

Начальник Главного управления МЧС по Приморскому краю Олег Федюра погиб, спасая своих подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что в «КамаАЗе» ехали сам Федюра и восемь спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, отправлявшиеся в пострадавший от тайфуна Lionrock населенный пункт Уборка Чугуевского района. Грузовик перевернулся при пересечении реки Павловка, которая вышла из берегов.

«Начальник главка, спасая весь личный состав, сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет», — сообщила пресс-служба МЧС России.

В свою очередь агентство «Интерфакс» информирует, что водолазы обнаружили тело офицера в утонувшем автомобиле.

Погибшему начальнику МЧС Приморья было 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах в начале 2000-х в должности офицера. 

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

МЧС официально подтвердило гибель начальника Приморского управления

Олег Федюра погиб при исполнении служебных обязанностей, его тело было обнаружено водолазами в утонувшем «КамАЗе»

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