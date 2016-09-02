СМИ: Ислам Каримов скончался в реанимации

​​​​​​​ Президент Узбекистана Ислам Каримов в результате перенесенного ранее инсульта скончался в реанимации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах Узбекистана. «Да, он умер»,— цитирует агентство одного из дипломатов. Каримов был госпитализирован после удара в минувшую субботу. ​​​​​​​



Напомним, что ранее его дочь Лола Каримова сообщила, что президент Узбекистана Ислам Каримов находился на стационарном лечении после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа 2016 года.

Ранее «Известия» писали о возможных преемниках Каримова.

Так, эксперт аналитического центра Института международных исследований МГИМО Шарбатулло Садиков рассказал «Известиям», что наиболее вероятным преемником на сегодняшний день становится действующий премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев. Он занимал этот пост последние 13 лет.

Эксперт также выразил мнение, что кардинальных изменений в отношениях с Россией с приходом к власти Шавката Мирзияева в Узбекистане ожидать не стоит.

78-летний Ислам Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года.

До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.

Свою карьеру Каримов начал помощником мастера на заводе в 1960 году, в 1966-м он попал на службу в Госплан. В дальнейшем занимал посты министра финансов Узбекской ССР (1983–1986), председателя республиканского Госплана и заместителя Совета министров республики (1986). В 1990–1991 годах Ислам Каримов был членом Политбюро ЦК КПСС. В 1991 году на сессии Верховного Совета Узбекской ССР он был избран президентом республики и с тех пор бессменно возглавлял страну.



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