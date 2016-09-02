Путин напомнил, что Москва и Токио уже заключали соглашение по Курилам

Президент России Владимир Путин напомнил, что в 1956 году СССР и Япония заключили соглашение по Курилам, которое было ратифицировано обеими сторонами. Согласно документу, обе страны восстановили дипломатические отношения, прерванные во время войны, и обязались продолжить переговоры по разработке полноценного мирного договора. Соглашение регулировало и статус двух Курильских островов — Шикотана и Хамобаи, которые Япония должна была получить после подписания мирного договора с СССР.

«Но затем японская сторона отказалась его выполнять, а потом и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности», — подчеркнул президент России.

По словам российского лидера, несмотря на то что Москва и Токио договорились активизировать работу, стороны до сих пор не приблизились к решению проблемы и находятся на уровне 70-летней давности.



Путин отметил, что Россия хочет найти решение проблемы Курильских островов вместе с Японией, но «речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».



Напомним, что сообщения о готовности японской стороны согласиться на то, чтобы жители Южных Курил остались на островах, если эти территории будут переданы Японии, опроверг генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.



О том, что правительство Японии утвердило позицию, согласно которой в случае передачи Российской Федерацией Японии Южных Курил «уже проживающие на островах граждане России останутся там», ранее сообщала газета Mainichi.



По данным издания, это и является частью «нового подхода» Японии в решении территориального спора между Москвой и Токио, о чем ранее говорил японский премьер Синдзо Абэ во время своего визита в Сочи в мае текущего года.

Территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ так и не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит никакому сомнению.

