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Неизвестный мужчина ранил двоих ножом на юго-востоке Москвы

Идет поиск предполагаемого преступника

В ночь на пятницу неизвестный мужчина ранил двоих человек ножом на на юго-востоке Москвы. Правоохранительные органы ведут поиск предполагаемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе столицы.

На Совхозной улице у входа в ночной клуб около 02.50 мск произошла драка между двумя группами молодых людей, в ходе которой один из участников потасовки нанес колото-резаные ранения двум своим оппонентам, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает ТАСС.

Потерпевшие госпитализированы. Предполагаемый преступник объявлен в розыск, пишет «Свободная пресса».

Оперативно-следственная группа работает на месте чрезвычайного происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Неизвестный мужчина ранил двоих ножом на юго-востоке Москвы

Идет поиск предполагаемого преступника

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