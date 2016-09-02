Неизвестный мужчина ранил двоих ножом на юго-востоке Москвы

В ночь на пятницу неизвестный мужчина ранил двоих человек ножом на на юго-востоке Москвы. Правоохранительные органы ведут поиск предполагаемого преступника. Об этом сообщили в пресс-службе столицы.

На Совхозной улице у входа в ночной клуб около 02.50 мск произошла драка между двумя группами молодых людей, в ходе которой один из участников потасовки нанес колото-резаные ранения двум своим оппонентам, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает ТАСС.

Потерпевшие госпитализированы. Предполагаемый преступник объявлен в розыск, пишет «Свободная пресса».



Оперативно-следственная группа работает на месте чрезвычайного происшествия, обстоятельства произошедшего уточняются.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.